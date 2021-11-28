妙齡女圖書館飲水機前裝水　色男貼身後偷拍裙底判3月

▲偷拍前科詹姓男子，在宜蘭縣史館又偷錄裙下風光被逮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者游芳男／宜蘭報導

偷拍前科的宜蘭詹姓男子，2021年9月15日，在宜蘭縣史館地下1樓圖書館，見一穿連身裙妙齡女子飲水機前裝水不注意時，拿出iPhone手機偷錄影裙下風光，女子驚覺背後有人貼身察覺有異，反身逮到偷拍男。因詹男在2021年7月也偷拍其他女子，宜蘭法院依妨害秘密罪，判詹男3個月徒刑，得易科罰金9萬元。

判決書指出，詹男今（2021）年9月15日上午9時4分許，進入宜蘭宜蘭縣史館地下1樓，見身著連身裙一女子，在圖書館飲水機前裝水時，認有機可乘，基於無故竊錄他人身體隱私部位之犯意，先將所持iPhone行動電話開啟錄影功能，貼近女子身後，再將行動電話伸至女子裙下，拍攝女子大腿內側身體隱私部位，女子驚覺有異報警處理。

法官審酌詹男與女子素不相識，竟於公眾得出入之場所，乘女子未發覺之時，未經同意而拍攝大腿內側之身體隱私部位，嚴重侵害女子隱私，且詹男於同年7月間甫因竊錄他人身體隱私部位而經查獲，並被判決處拘役50日，然竟於與前案犯罪時間相隔未及2月之時再犯案；另；兼衡詹男坦承犯行，大學畢業之智識程度，經濟狀況小康等一切情狀，處3個月徒刑，得易科罰金9萬元。

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