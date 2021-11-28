　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭3貼機車追撞前車「4歲女童不治」　家屬PO網求監視畫面

▲▼宜蘭一機車21日疑不慎追撞前車車尾，機車車頭撞爛，機車上4歲女童不幸受重創不治。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭一機車21日疑不慎追撞前車車尾，機車車頭撞爛，機車上4歲女童不幸受重創不治。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名4歲女童，21日中午與母親一同搭乘母親男友人的機車，機車不慎在宜蘭三星路2段高速追撞前方停等紅綠燈自小客，未戴安全帽、站在機車踏座上的女童，因撞擊力過大受重創，送醫搶救仍宣告不治，不捨女童天人永隔的家人PO網求監視畫面。三星警分局表示，已盡全力調閱相關路口及人車紀錄器，遺憾的是也沒有當時撞擊畫面。

▲▼宜蘭一機車21日疑不慎追撞前車車尾，機車車頭撞爛，機車上4歲女童不幸受重創不治。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

三星分局大隱派出所於11月21日中午12時47分接獲通報，在宜蘭三星鄉台七丙線19公里處發生機車追撞自小客車交通事故，經警方到場處理發現，是28歲賴姓男騎士的普通重機，附載乘客葉姓女子、4歲林姓女童，疑似未保持安全車距與未注意前車動態，由後方追撞前方另一由蘇姓男子駕駛的自小客車車尾，造成林姓女童送醫不治，其餘3人輕傷均送羅東博愛與聖母醫院救護，無生命危險，雙方酒測值皆為0。

▲▼宜蘭一機車21日疑不慎追撞前車車尾，機車車頭撞爛，機車上4歲女童不幸受重創不治。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

三星分局表示，事發後，為釐清案情，立即調閱路口、後車與蘇姓男子行車紀錄器，與側訪附近民眾後，蘇姓駕駛自小客只有前方行車紀錄器鏡，而附近民宅監視器是離車禍現場太遠，沒有案發當時畫面，警方更從路口監視器，追查到由後駛到案發地的另輛自小客，但自小客的行車紀錄器，離撞擊時間點也太遠，也無撞擊當時畫面。

三星分局指出，已針對這起事故案分析原因，除加強危險路段交通執法外，並擺放警示燈號提醒用路人安全駕駛，注意前車狀況及道路安全宣導，期望不要再發生憾事。

▲4歲女童車禍不幸受重創不治，家人PO求監視畫面。（圖／擷取自《宜蘭大小事》）

▲4歲女童車禍不幸受重創不治，家人PO求監視畫面。（圖／擷取自《宜蘭大小事》）

女童傷重不治，不捨女童天人永隔的家人在《宜蘭大小事》PO求監視畫面說：「熱心的宜蘭朋友大家好，因發生嚴重死亡車禍致四歲女童身亡，且路口監視器並未拍攝到事故路段，想麻煩若有在11/21（日）中午十二點三十分到下午一點之間行經宜蘭縣三星路二段，台七丙，三星往羅東約19K處（聖母護校外紅綠燈）」有拍到車禍影像的朋友，懇請提供行車記錄器畫面以釐清肇事現場，拜託大家幫幫忙了，我們家屬這邊非常焦急！」

更多熱門新聞

►金山小白鶴7年後長大「回台探親」？　西伯利亞白鶴嬌客現蹤宜蘭

►龜山島磺煙噴235公尺！高過龜首創17年新高...像大口吐氣
 

►毛小孩有了這些超幸福

ET快訊
2分鐘越獄逃40天！「北韓前特種兵」落網畫面曝
最新民調出爐！　四大公投「有三案」可能翻盤
7-11招牌出現「紅糖果」謎樣符號！　網驚曝：新型態服務
住3天就殺人！　他徒手勒斃女房東「動機曝光」
臉蛋排第二！「女生第一眼看男生哪裡」答案超殘酷
地圖砲狂開！男星「3分鐘嘴爆」金馬入圍者
台大爆集體作弊！　校方回應了
爬窗狠殺新莊女！兇手背景起底　曾奪「混雙銅牌」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超商店員別怕！APP報案隱秘不刺激對方　影像位置即時傳輸

入住才3天就殺人…新莊狠男「從後方徒手勒斃」女房東！動機曝光

宜蘭3貼機車追撞前車「4歲女童不治」　家屬PO網求監視畫面

台北少年觀護所傳多次「搖房暴動」　知情人士曝原因：伙食太差

草地驚見老鼠藥！愛狗人士炸鍋批「缺德」　衛武營認了他們放的

爬窗狠殺新莊女房東！兇手背景起底　曾奪「啦啦隊混雙銅牌」

快訊／新莊女陳屍家中！原以為疫苗害命　死因大逆轉「竟是他殺」

台南歸仁轎車冒白煙　警消破窗驚見中年男死亡

人妻化身女騎士！小王喊「我愛妳騎我」：水好多…夫見啪啪氣炸

風暴中出手！雲林誠信碗粿爸燙傷感染　顏清標接他到台中治療

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

茄子蛋《當男人戀愛時》破億金曲登金馬　《愛情你比我想的閣較偉大》舞台超美！

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

超商店員別怕！APP報案隱秘不刺激對方　影像位置即時傳輸

入住才3天就殺人…新莊狠男「從後方徒手勒斃」女房東！動機曝光

宜蘭3貼機車追撞前車「4歲女童不治」　家屬PO網求監視畫面

台北少年觀護所傳多次「搖房暴動」　知情人士曝原因：伙食太差

草地驚見老鼠藥！愛狗人士炸鍋批「缺德」　衛武營認了他們放的

爬窗狠殺新莊女房東！兇手背景起底　曾奪「啦啦隊混雙銅牌」

快訊／新莊女陳屍家中！原以為疫苗害命　死因大逆轉「竟是他殺」

台南歸仁轎車冒白煙　警消破窗驚見中年男死亡

人妻化身女騎士！小王喊「我愛妳騎我」：水好多…夫見啪啪氣炸

風暴中出手！雲林誠信碗粿爸燙傷感染　顏清標接他到台中治療

小優開口討入厝禮...徐乃麟大方送冰箱　她遭爆「通告也是要來的」

快訊／Omicron衝擊新北耶誕城？　侯友宜：隨時調整大型活動

只有2天！超商咖啡飲品「任選第2杯半價」開喝

不老電競開打⋯齊勒斯無情30殺 阿公氣勢不輸「尊絕不凡」亮出來

超商店員別怕！APP報案隱秘不刺激對方　影像位置即時傳輸

最新民調出爐！　四大公投有三案可能翻盤

愛馬仕又刷新拍賣史最貴紀錄！　1429萬鱷魚皮鑲鑽凱莉包稱霸

入住才3天就殺人…新莊狠男「從後方徒手勒斃」女房東！動機曝光

宜蘭3貼機車追撞前車「4歲女童不治」　家屬PO網求監視畫面

少油少鹽少糖！米其林二星名廚任總監　台北大直高檔粵菜餐廳新開幕

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

好兄弟轉行賣保險　他幫衝業績卻被戴綠帽

熊貓口罩遮車牌！正義哥一舉動狂吸1.3萬人朝聖

人妻棄10萬薪顧幼子　夫竟偷吃狂拍性愛片

檢舉魔人「1年業績2萬件」基層警累炸！紅黃線將不開放檢舉

台北女吃完拉麵被要LINE！她剛給…男友出來目睹氣炸

快訊／新莊女陳屍家中！死因大逆轉

快訊／板橋民宅大火　屋主無生命跡象

即／休旅車撞進超商！驚險瞬間影像曝

人妻化身女騎士！小王喊「我愛妳騎我」：水好多

更多熱門

相關新聞

賴清德拚公投　批核四有安全顧慮

賴清德拚公投　批核四有安全顧慮

民進黨宜蘭縣部28日連辦3場地方公投說明會，與會的副總統賴清德強調，核四牽涉台灣環境安全，藻礁攸關能源安全，萊豬是經濟安全，公投綁大選與民主安全息息相關，這四大公投環環相扣，呼籲大家投下不同意票，共同守護國家安全。

宜蘭攝狼2個月偷拍2女裙底風光　下場曝

宜蘭攝狼2個月偷拍2女裙底風光　下場曝

宜蘭12年正妹看板「本尊曝光」！現況讓網傻了

宜蘭12年正妹看板「本尊曝光」！現況讓網傻了

機車倒一排真相曝！當地人：中柱也沒用啦

機車倒一排真相曝！當地人：中柱也沒用啦

G奶妹坐後座「兇器往前貼」！母胎男凍未條

G奶妹坐後座「兇器往前貼」！母胎男凍未條

關鍵字：

宜蘭機車追撞前車4歲女童亡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

李國煌頒獎狂開地圖砲！網零負評讚爆

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

好市多黑五「最終場優惠品」一次看

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

好市多拳手警局休息！他賽後分析見疑點

被鄧佳華苦追1年…宜軒臉書「改名字了」！

好兄弟轉行賣保險　他幫衝業績卻被戴綠帽

熊貓口罩遮車牌！正義哥一舉動狂吸1.3萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO
好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面