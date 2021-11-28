宜蘭3貼機車追撞前車「4歲女童不治」　家屬PO網求監視畫面

▲宜蘭一機車21日疑不慎追撞前車車尾，機車車頭撞爛，機車上4歲女童不幸受重創不治。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名4歲女童，21日中午與母親一同搭乘母親男友人的機車，機車不慎在宜蘭三星路2段高速追撞前方停等紅綠燈自小客，未戴安全帽、站在機車踏座上的女童，因撞擊力過大受重創，送醫搶救仍宣告不治，不捨女童天人永隔的家人PO網求監視畫面。三星警分局表示，已盡全力調閱相關路口及人車紀錄器，遺憾的是也沒有當時撞擊畫面。

三星分局大隱派出所於11月21日中午12時47分接獲通報，在宜蘭三星鄉台七丙線19公里處發生機車追撞自小客車交通事故，經警方到場處理發現，是28歲賴姓男騎士的普通重機，附載乘客葉姓女子、4歲林姓女童，疑似未保持安全車距與未注意前車動態，由後方追撞前方另一由蘇姓男子駕駛的自小客車車尾，造成林姓女童送醫不治，其餘3人輕傷均送羅東博愛與聖母醫院救護，無生命危險，雙方酒測值皆為0。

三星分局表示，事發後，為釐清案情，立即調閱路口、後車與蘇姓男子行車紀錄器，與側訪附近民眾後，蘇姓駕駛自小客只有前方行車紀錄器鏡，而附近民宅監視器是離車禍現場太遠，沒有案發當時畫面，警方更從路口監視器，追查到由後駛到案發地的另輛自小客，但自小客的行車紀錄器，離撞擊時間點也太遠，也無撞擊當時畫面。

三星分局指出，已針對這起事故案分析原因，除加強危險路段交通執法外，並擺放警示燈號提醒用路人安全駕駛，注意前車狀況及道路安全宣導，期望不要再發生憾事。

▲4歲女童車禍不幸受重創不治，家人PO求監視畫面。（圖／擷取自《宜蘭大小事》）

女童傷重不治，不捨女童天人永隔的家人在《宜蘭大小事》PO求監視畫面說：「熱心的宜蘭朋友大家好，因發生嚴重死亡車禍致四歲女童身亡，且路口監視器並未拍攝到事故路段，想麻煩若有在11/21（日）中午十二點三十分到下午一點之間行經宜蘭縣三星路二段，台七丙，三星往羅東約19K處（聖母護校外紅綠燈）」有拍到車禍影像的朋友，懇請提供行車記錄器畫面以釐清肇事現場，拜託大家幫幫忙了，我們家屬這邊非常焦急！」

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