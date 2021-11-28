宜蘭攝狼2個月內二度犯案！　「背後靈式」偷拍裙底風光下場曝

▲詹男從後方靠近女性，利用手機偷拍裙底風光。（圖／Unsplash）

記者張靖榕／綜合報導

宜蘭26歲詹姓男子先前在宜蘭縣史館地下一樓，因看見莊姓女子穿著連身裙，於是色心大起從後方接近，並將手機緩緩塞進受害人裙子下方偷拍，被發現後遭警方送辦，結果竟然查出詹男不到一個月前才剛做案，同樣偷拍女子裙底風光被發現。法官最後依妨害秘密罪，判處詹男3月徒刑，得易科罰金9萬元。

詹男7月22日下午在宜蘭五結一家超商內，見到穿著短裙的陳姓女子正在貨架間挑選商品，他便走近到陳女後方，將智慧型手機靠近陳女雙腿之間，從裙底下方向上拍攝，當時立刻被陳女發現並報警逮人。全案由宜蘭地方法院簡易庭在9月30日審結，結果依妨害秘密罪，判詹男拘役50天，得易科罰金5萬元。

然而詹男在該案宣判前，竟又在9月15日犯案，當天他到宜蘭縣史館地下一樓，尾隨穿著連身裙的莊女到圖書館飲水機前，開啟手機錄影功能後同樣從後方接近，把手機伸到莊女裙下同樣由下往上拍攝私密處畫面，不過很快就被莊女發現並報警。

詹男坦承犯行，莊女的控訴內容與宜蘭縣史館地下一樓的監視錄影器攝影畫面相符，警方並查扣詹男IPHONE XR手機一支。詹男最終被法官判處三個月徒刑，得易科罰金9萬元。