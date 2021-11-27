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蔡英文親赴嘉義宣傳公投　自爆翁章梁送「這個」讓總統有面子

▲▼民進黨前進嘉義縣市舉行公投說明會 蔡英文 賴清德 鄭文燦 蘇貞昌 翁章梁。（圖／民進黨提供）

▲蔡英文今晚在嘉義宣傳公投「四個不同意」。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰年底公投，民進黨「四個不同意，台灣更有力」公投說明會27日晚間前進嘉義縣、嘉義市，身兼民進黨主席的總統蔡英文除闡述對重啟核四、三接遷離、反美豬、公投綁大選等4大公投案觀點，也讚美嘉義縣長翁章梁「做得非常好」，宣示未來國家級無人機研發測試及驗證中心，就要設在嘉義太保，還加碼透露說，翁章梁送她「嘉義極光哈密瓜」，她轉贈給一些重要的客人，「讓總統很有面子」。

今晚公投嘉義縣、市公投說明會，包括蔡英文、副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁、桃園市長鄭文燦、立法委員蔡易餘、陳明文、王美惠、管碧玲、羅致政、邱泰源，及地方黨公職分進合擊，接續說明「四個不同意，台灣更有力」的公投訴求。

蔡英文會中說，雖然說這次不是選舉是公投，不過4項公投的議題對台灣未來的發展非常重要，所以要拜託大家，12月18日都出去投票，只有找到「不同意」3個字，給它蓋下去。

蔡英文並稱讚翁章梁說，嘉義縣這幾年，縣長做得非常好，尤其是中央執政，跟地方一起來做，在立法院還有陳明文、蔡易餘一起來打拚，嘉義是一年比一年更進步。

蔡英文透露，翁章梁用「嘉義優鮮」做農業品牌，嘉義縣有一個好的東西「嘉義極光哈密瓜」，就是縣長命名註冊，聽說現在都要先預約，縣長有送我一些，我在台北都送給一些重要的客人，大家都非常誇獎，恭喜嘉義縣可以種這麼好的哈密瓜，讓總統很有面子。

蔡英文也說，嘉義農業做得很好，工業、產業也在進步，前一陣子，行政院長來這邊宣布要設「嘉義科學園區」、「民雄航太園區」、「馬稠後」等產業園區，都照進度在做，縣長說嘉義是農業大縣，也是工業大縣，是一個農工大縣，並宣示，未來國家級的無人機研發測試及驗證中心，也在嘉義縣，而且就在太保市。

蔡英文談及，嘉義縣正在大進步、大發展，就業機會會更多，鄉親的生活品質會越來越好，嘉義子弟從外地回來，在這裡找工作、拚前途，跟長輩做伴，嘉義縣能進步，是因為大家的信任和團結，3年前選出一個好縣長，最近縣長也得到「最佳首長信任獎」，就是最好的證明。

▲▼民進黨前進嘉義縣市舉行公投說明會 蔡英文 賴清德 鄭文燦 蘇貞昌 翁章梁。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨前進嘉義縣市舉行公投說明會 蔡英文 賴清德 鄭文燦 蘇貞昌 翁章梁。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨前進嘉義縣市舉行公投說明會 蔡英文 賴清德 鄭文燦 蘇貞昌 翁章梁。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨前進嘉義縣市舉行公投說明會 蔡英文 賴清德 鄭文燦 蘇貞昌 翁章梁。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨前進嘉義縣市舉行公投說明會 蔡英文 賴清德 鄭文燦 蘇貞昌 翁章梁。（圖／民進黨提供）

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蔡英文賴清德蘇貞昌翁章梁

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