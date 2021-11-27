2021台南街頭藝術節精彩開幕　走繩府城凌空漫步民眾呼過癮

▲「2021台南街頭藝術節《○○》」正式開跑，台南市長黃偉哲親自出席開幕儀式，希望在歷史文化底蘊豐厚的「五條港」舊址中，每位參與的藝術家、市民大眾都能享受這場大型城市嘉年華。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

兩年一度的大型街頭盛典「2021台南街頭藝術節《○○》」於26日正式開跑，台南市長黃偉哲27日親自出席開幕儀式表示，本屆活動擴大以海安路和河樂廣場為主場，希望在歷史文化底蘊豐厚的「五條港」舊址中，每位參與的藝術家、市民大眾都能獲得生活上的靈感與動能，開心享受這場大型的城市嘉年華。

黃偉哲表示，街頭藝術節活動一屆比一屆吸引更多人潮，這兩日台南天氣怡人，非常適合來台南街頭走走，欣賞精彩表演外，購物消費只要滿1百元，還可以參加台南購物節抽獎。

黃偉哲也開心宣布，台南街頭藝術節活動現場來訪人次26日首日就吸引上萬人次，今日現場人又更多，相信明日還會更加熱鬧。開幕儀式市議員邱莉莉、沈震東、李啟維均親自到場表達支持。

本屆街頭藝術節最大亮點是由法國藝術家奧立佛‧古斯特設計、台灣團隊操作的司法博物館高塔，經過5天10場工作坊完成組件及河樂廣場現場搭建組裝，復刻司法博物館高塔工程於昨天傍晚宣告完工，今天開幕演出則特別邀請「台灣專業走繩團隊」與爵士樂團合作《漫步在雲端》，表演者以高超技巧橫越河樂廣場，這場府城凌空漫步，現場民眾全場屏息、直呼過癮！

本次活動共有7大主題、220場演出，中正路上難得一見的大型塗鴉場，也早早就有民眾排隊等候體驗在馬路上放肆塗鴉的快感！此外人氣爆棚的10個在地品牌市集，與各服務台限量的《換○○》活動，只要完成集章任務，即可獲得文化局與仁美商標聯名合作的4款主視覺小吊飾。世界級免費表演，專業又逗趣的街藝展演，一系列周邊活動，將在海安路及和樂廣場上演至28日，等您親自來體驗。

為了避免遭遇交通壅塞，文化局也特別提醒民眾多加使用大眾運輸及活動專用接駁車，並可攜帶坐墊或小椅子，輕鬆欣賞表演，離去時請將垃圾帶走，共同維護城市街頭藝術環境整潔。

「2021台南街頭藝術節」更多活動資訊請上臉書粉絲專頁或官方網站(https://tsaf.tainan.gov.tw)查詢。