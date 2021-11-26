台南防疫計程車司機安排4人擠同車採檢　衛生局決定開罰至少3千元

▲台南防疫計程車違反「1人1車」規定，貪方便載4人去採檢，結果其中2人確診，衛生局決定開罰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市一輛防疫計程車司機貪圖方便，擅自安排4名境外返台者同車去採檢，沒想到其中2人採檢後確診，導致同車的另外2人身陷染疫風險，台南市衛生局表示，針對該司機違反相關規定逕行會依違反「傳染病防治法」第36條規定，依同法第70條處新台幣3000元至15000元不等罰鍰。

台南市衛生局疫調發現，台南25日新增2例境外移入個案，一人從越南入境，另一人從深圳轉香港入境，皆在防疫旅館隔離期滿，由防疫計程車載去採檢。不過，防疫計程車司機貪圖方便，竟一次讓4人同車。當時乘客雖提出質疑，但司機一再強調「沒問題」，直到採檢出爐，才發現其中2人確診。

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據了解，無辜遭波及的2名旅客本來隔離14天，經採檢陰性就能順利返家，但因司機貪圖方便，現在被迫要多隔離14天，還可能因此染疫。

台南市衛生局另將該名司機居家隔離並採檢（報告為陰性），另台南市公共運輸處，依照「台南市公共運輸處 因應武漢新型冠狀病毒肺炎期間調用計程車車輛」行政契約書終止該防疫計程車司機合約。

針對該司機違反相關規定，衛生局決定逕行依違反「傳染病防治法」第36條規定，依同法第70條處新台幣3000元至15000元不等罰鍰。