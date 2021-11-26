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台南防疫計程車「貪方便」4人擠同車採檢　結果2人確診了

夜歸,計程車,運將,乘客（圖／記者張一中攝）

▲台南防疫計程車違反「1人1車」規定，貪方便載4人去採檢，結果其中2人確診。（圖／記者張一中攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台南市一輛防疫計程車貪圖方便，擅自安排4名境外返台者同車去採檢，沒想到其中2人採檢後確診，導致同車的另外2人身陷染疫風險。衛生局表示，目前司機已經被開除，也安排其居家隔離採檢，後續若2人同車者染疫，將向司機追究相關責任。

台南市衛生局疫調發現，台南25日新增2例境外移入個案，一人從越南入境，另一人從深圳轉香港入境，皆在防疫旅館隔離期滿，由防疫計程車載去採檢。不過，防疫計程車司機貪圖方便，竟一次讓4人同車。當時乘客雖提出質疑，但司機一再強調「沒問題」，直到採檢出爐，才發現其中2人確診。

據了解，無辜遭波及的2名旅客本來隔離14天，經採檢陰性就能順利返家，但因司機貪圖方便，現在被迫要多隔離14天，還可能因此染疫。

目前衛生局已經安排司機居家隔離並採檢，報告為陰性，而台南市公共運輸處也依照「因應新型冠狀病毒肺炎期間調用計程車車輛」行政契約書，終止該防疫計程車司機的駕駛合約。

衛生局表示，防疫計程車司機違反1人1車規定，若另外2人後續因此染疫，將依照《傳染病防治法》第36條規定予以懲處。

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