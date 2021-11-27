　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴父親蕭清芬在美過世　享壽86歲

▲▼蕭清芬。（圖／翻攝自台灣基督長老教會總會官方網站）

▲蕭清芬（右）與妻子邱碧玉（左）。（圖／翻攝自台灣基督長老教會總會官方網站）

要聞中心／綜合報導

駐美代表蕭美琴的父親蕭清芬8月時傳出在家中風，經開刀治療後狀況穩定，不過27日傳出過世消息，民進黨前立委賴坤成在臉書發文表示悼念，長老教會總會傳福會平安基金會執行長林恩增也透過臉書證實，蕭清芬於美東時間11月26日晚上8時（台灣時間11月27日上午）安息主懷，享壽86歲，將於火化後再擇期舉行追思禮拜。

蕭清芬出生於台南，曾前往美國普林斯頓神學院深造，回台後擔任台南神學院教務長、院長等職務，執教逾20年，1969年與美籍妻子邱碧玉（Peggy Cooley）在台灣締結連理，近年居住在美國。

1970年代，黨外民主運動風起雲湧，當時蕭清芬擔任台南神學院院長，長年被情治機構監控，1979年在高雄發生美麗島事件後，蕭也被約談。他曾開玩笑說，自己當年經常被跟蹤，留鬍子是因為要讓特務「好認人」。

今年8月，擔任台灣基長老教會義光教會執事的歌手豬頭皮（本名朱約信）透過噗浪發文表示，蕭清芬在美國紐澤西州家宅中風緊急送醫，醫生開刀清除血栓，住加護病房，情況穩定；當時蕭美琴為美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日開球後，便趕赴醫院探視父親，民進黨立委王定宇後也透過臉書拜託大家為蕭清芬牧師的健康代禱。

未料，時隔3個月後，林恩增今透過臉書證實，蕭清芬牧師於美東時間11月26日晚上8時安息主懷，享壽86歲，將於火化後再擇期舉行追思禮拜，願上主保守、扶持蕭清芬牧師娘邱碧玉師母及兒女美琴、美瑟、啟仁，安慰的靈與邱碧玉牧師娘及兒女、家人、遺族同在。

►少女下廚必備「甩油神器」！

ET快訊
台北女吃完一蘭被要LINE搭訕！她剛給...男友出來「目睹氣
12年正妹看板「本尊曝光」　現況讓網傻了
2021轉運還有機會！唐綺陽點名「3星座」：扭轉乾坤
金馬／喜劇演出顛覆形象！劉冠廷三度入圍再拿下最佳男配角
單身女存款300萬「要買股還買房」？　網2派戰翻
超跑男認識女大生半年「相約吃飯」　千萬R8打滑她死亡
金馬／黑馬殺出　王渝萱演技生猛 抱走最佳女配角
人妻棄高薪顧幼子！夫偷吃狂拍性愛片　辣小三還邀正宮3P

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「台灣不能輕信中國」　林飛帆：用公投守住台灣外交成果

蕭美琴父親蕭清芬在美過世　享壽86歲

波羅的海三國10人訪團明抵台　晉見蔡英文、出席開放國會論壇

籲「四個不同意」不忘推薦林靜儀　蔡英文：她當選選區生育率提高

T1職籃歷史性首戰　首顆進球台啤英熊士東投進了

批綠營曲解反萊豬為反美豬　民眾黨：對美豬失信心反傷台美關係

新變異株「Omicron」來勢洶洶　何志偉宣布暫停受理春節回台陳情

蔡壁如斷言「2022蔣萬安贏定了」　蔣：扮演好自己的角色

快訊／父後七日首發聲　侯友宜：連續兩通電話讓我的心痛楚徹骨

快訊／蕭美琴父親蕭清芬過世！　賴坤成發臉書：節哀

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

原住民媽媽「療癒級嗓音」唱神曲　轉音超輕鬆！網讚：這尾音太舒服

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

騎士不滿被按喇叭竟「急煞攔車」　狂踹自家車洩憤...路人全看傻眼

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

歐陽娣娣出道陸劇爆虐待！貓咪摔落「背部著地臉僵硬」陸網嗆：抵制

「台灣不能輕信中國」　林飛帆：用公投守住台灣外交成果

蕭美琴父親蕭清芬在美過世　享壽86歲

波羅的海三國10人訪團明抵台　晉見蔡英文、出席開放國會論壇

籲「四個不同意」不忘推薦林靜儀　蔡英文：她當選選區生育率提高

T1職籃歷史性首戰　首顆進球台啤英熊士東投進了

批綠營曲解反萊豬為反美豬　民眾黨：對美豬失信心反傷台美關係

新變異株「Omicron」來勢洶洶　何志偉宣布暫停受理春節回台陳情

蔡壁如斷言「2022蔣萬安贏定了」　蔣：扮演好自己的角色

快訊／父後七日首發聲　侯友宜：連續兩通電話讓我的心痛楚徹骨

快訊／蕭美琴父親蕭清芬過世！　賴坤成發臉書：節哀

2021台南城市音樂節首日戶外演唱會登場　黃偉哲邀市民齊聚運河畔享受音樂

金馬獎／劉冠廷、孫可芳「愛情長跑11年」！奪男配放閃女友喊：感謝小豆

不斷更新／《月老》拿下最佳音效獎！　狂掃3獎項

金馬・紅毯／李心潔、陳庭妮比誰大膽爭「第一美」　王淨因「一缺點」落榜

與布雷克較勁！德保拉：1分都不能掉　相信兄弟打擊強

胡瓏貿捍衛T1本土一哥招牌　開幕戰霸氣狂轟21分13籃板

金馬獎／王渝萱首奪金馬女配「我頭超麻」！一下台就懊悔：忘了謝他

開轟助中信兄弟首戰奪勝　岳東華：後面會輕鬆一點

金馬獎／93歲攝影大神奪終身成就！「奉獻72年」　全場起立歡呼

金馬獎／《月老》造型團隊揭合作九把刀內幕　捧獎嗨喊美夢成真

李冰冰寵物犬被送到「狗肉店屠宰」痛哭　 哽咽流淚曝「全家都不願提起的話題」

政治熱門新聞

快訊／父後七日首發聲　侯友宜：連續兩通電話讓我的心痛楚徹骨

北捷要求基層到主管靈堂輪值　柯文哲：人情世故的課題

父逝今火化！侯友宜「捧父親遺照」送最後一程

郭正亮聲援高嘉瑜！　反嗆2綠委：你們倆有打高端？

Omicron來勢洶洶！柯文哲：有可能跨年3天前說不辦

快訊／蕭美琴父親蕭清芬過世！　賴坤成發臉書：節哀

北捷大虧50億年終仍4.4個月？　柯文哲這樣說

收到蔡依林的蛋糕　洪秀柱狂讚：紮實而甜蜜的滋味！

六都中最想當台北市長　彭文正曝原因：要命令警局抓走蔡英文

當面溝通解決基捷爭議　柯文哲仍不滿「這件事」

美眾議員訪團昨晚離台　台灣1件事特別受讚許

林靜儀反嗆記者　國民黨：失格！「女版陳柏惟」鄉親難認同

揭建新董座與顏清標是哥兒們　周玉蔻酸顏寬恒：挨你老爸罵了吧？

顏寬恒批民進黨「造謠國家隊」錯把抹黑當澄清

更多熱門

相關新聞

快訊／蕭美琴父親蕭清芬過世！　賴坤成發臉書：節哀

快訊／蕭美琴父親蕭清芬過世！　賴坤成發臉書：節哀

駐美代表蕭美琴父親蕭清芬8月時才驚傳在美國住家中風，緊急送醫治療，經開刀後情況穩定；不料，前民進黨立委賴坤成今（27日）透過臉書發文，曝蕭清芬已離世，「悼蕭清芬牧師...美琴節哀。」

美國民主峰會聚焦三大主題　蔡英文：展現台灣民主治理的成功經驗

美國民主峰會聚焦三大主題　蔡英文：展現台灣民主治理的成功經驗

反萊豬公投倒數　蕭美琴：美方一直很關心

反萊豬公投倒數　蕭美琴：美方一直很關心

美贈台150萬劑莫德納　蕭美琴曝貨機照

美贈台150萬劑莫德納　蕭美琴曝貨機照

美贈150萬劑莫德納明下午1點抵台　外交部：由衷感謝

美贈150萬劑莫德納明下午1點抵台　外交部：由衷感謝

關鍵字：

蕭美琴蕭清芬

讀者迴響

熱門新聞

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！

男星引退「收垃圾維生」曾娶國民女神

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

印度神童又中　還有5預言剉咧等

新變種Omicron威力勝Delta　急診醫：最快兩週爆發

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

老闆急外出！客人DIY拉麵主動付錢

比韋小寶還猛！高富帥一次娶回8嬌妻

頭期款掏空積蓄！她住毛胚屋嘆：有房了

李光洙頒獎「全是笑哏」　好友趙寅成、宋仲基台下笑歪

存款3000萬「工程師想賣竹北房」　原因心酸

鄧佳華「雨天送外賣」　真的騎YouBike

這5星座明年「工作運衰到哭」！業績狂跌、粗心犯錯

2022準備脫單！4星座「桃花炸裂」

更多

最夯影音

更多
白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD
退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面