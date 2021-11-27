蕭美琴父親蕭清芬在美過世　享壽86歲

▲蕭清芬（右）與妻子邱碧玉（左）。（圖／翻攝自台灣基督長老教會總會官方網站）

要聞中心／綜合報導

駐美代表蕭美琴的父親蕭清芬8月時傳出在家中風，經開刀治療後狀況穩定，不過27日傳出過世消息，民進黨前立委賴坤成在臉書發文表示悼念，長老教會總會傳福會平安基金會執行長林恩增也透過臉書證實，蕭清芬於美東時間11月26日晚上8時（台灣時間11月27日上午）安息主懷，享壽86歲，將於火化後再擇期舉行追思禮拜。

蕭清芬出生於台南，曾前往美國普林斯頓神學院深造，回台後擔任台南神學院教務長、院長等職務，執教逾20年，1969年與美籍妻子邱碧玉（Peggy Cooley）在台灣締結連理，近年居住在美國。

1970年代，黨外民主運動風起雲湧，當時蕭清芬擔任台南神學院院長，長年被情治機構監控，1979年在高雄發生美麗島事件後，蕭也被約談。他曾開玩笑說，自己當年經常被跟蹤，留鬍子是因為要讓特務「好認人」。

今年8月，擔任台灣基長老教會義光教會執事的歌手豬頭皮（本名朱約信）透過噗浪發文表示，蕭清芬在美國紐澤西州家宅中風緊急送醫，醫生開刀清除血栓，住加護病房，情況穩定；當時蕭美琴為美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日開球後，便趕赴醫院探視父親，民進黨立委王定宇後也透過臉書拜託大家為蕭清芬牧師的健康代禱。

未料，時隔3個月後，林恩增今透過臉書證實，蕭清芬牧師於美東時間11月26日晚上8時安息主懷，享壽86歲，將於火化後再擇期舉行追思禮拜，願上主保守、扶持蕭清芬牧師娘邱碧玉師母及兒女美琴、美瑟、啟仁，安慰的靈與邱碧玉牧師娘及兒女、家人、遺族同在。