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美贈台150萬劑莫德納　蕭美琴曝華航貨機照

▲▼美贈台150萬劑莫德納。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

▲美贈台150萬劑莫德納。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國贈送台灣150萬劑的莫德納COVID-19疫苗，31日將從肯塔基州的路易維爾（Louisville）由華航班機運出。我駐美代表蕭美琴稍早也於臉書分享華航貨機準備起飛的照片並指出，還好世界有「善循環」，有「良善的力量」，讓台灣不孤單，因為我們知道好人善人都會相互幫忙，用正能量一起面對眼前諸多挑戰。

美國在臺協會（AIT）表示，期待美國政府捐贈的150萬劑莫德納疫苗將於明天（11月1日）抵達台灣，很高興能夠在六月份所捐贈的250萬劑疫苗後，再增加捐贈劑量，「這些疫苗的捐贈展現了我們對台灣的承諾，台灣是個具有活力的民主社會、我們重視的夥伴及可信任的朋友。」


美國6月時曾贈送250萬劑莫德納疫苗給台灣，加上這150萬劑後，總數將達400萬劑，而我國自購莫德納疫苗共計605萬劑，截至10月28日已到貨371萬劑，尚餘233萬劑未到貨，未來消化完第二劑後，有望釋出部分給第一劑接種。

▲▼美贈台150萬劑莫德納。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

蕭美琴臉書全文：

再次看到華航載著美國人的愛心，第二批150萬劑的莫德納疫苗往台灣飛去，內心有許多感動。疫情影響了全世界民眾的健康、經濟、生活、旅行。還好世界有「善循環」，有「良善的力量」，讓台灣不孤單，因為我們知道好人善人都會相互幫忙，用正能量一起面對眼前諸多挑戰。

連夜凌晨工作後身體很冷，但心情很暖。這次跟代表處同仁來到肯塔基州路易維爾Louisville, KY 的聯邦政府特約倉庫簽收美國人的愛心，也利用機會參觀了疫苗倉儲配送作業。尤其跟工作人員進入零下-20度的極低溫冷凍倉庫中，連眉毛都會立即結霜的環境，看到每天為了要提供全世界疫苗而在寒凍環境中工作好幾個小時的倉儲配送人員，更讓人體會疫苗得來不易的珍貴。

我要再次謝謝拜登政府、不厭其煩參與協調疫苗捐贈與運送細節的雙方政府人員、華航貨運團隊、以及這半年來力挺協助我們爭取疫苗的美國兩黨國會議員、僑胞。
希望這個拜登總統口中「民主的力量、科學創造力的產物」，能讓國人再次感受到美國人民對台灣的支持與慷慨愛心，繼續作為雙方關係緊密合作繼續前進的動能。

 

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