休旅車路口待轉慘遭大貨車追撞　衝對向車道撞轎車釀1傷

▲桃園市龜山區24日中午12時許，一輛大貨車未注意前方待轉休旅車，從後方直接撞上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛大貨車24日行經桃園市龜山區東萬壽路時，疑似未注意前方路口待轉休旅車直接撞上，因撞擊力道強勁導致休旅車撞上對向轎車，造成3輛大小車連環車禍，龜山警方到場後將轎車受傷女駕駛送醫治療，所幸身體僅多處擦挫傷，

無生命危險且意識清醒，警方為3名駕駛酒測，酒測值均為零，至於肇事原因還由警方調查釐清中。

▲桃園市龜山區24日中午12時許，一輛大貨車未注意前方待轉休旅車，從後方直接撞上，導致休旅車衝撞對向轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，24日中午12時29分，30歲的林姓男子駕駛大貨車由迴龍往桃園區方向行駛，行經龜山區東萬壽路624號前，疑似未注意前方由52歲張姓男子駕駛休旅車正在待轉，突然追撞休旅車後方，導致休旅車衝向對向北上車道撞上由45歲蘇姓女子駕駛之轎車。

桃園市龜山區24日中午12時許，大貨車未注意前方待轉休旅車直接追撞，導致休旅車衝撞對向轎車，轎車安全氣囊還爆開。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方據報後趕往現場處理，3人經酒測後均無酒精反應，但3輛車均有受損，其中蘇姓女子轎車安全氣囊還爆開，身體有多處擦挫傷，但意識清醒，所幸並無生命危險已送醫治療中，至於相關肇事責任與後續賠償問題，正由三方調解中。

警方調閱監視畫面研判，疑似大貨車未注意前方動態，不慎追上待轉之休旅車，呼籲民眾駕車應隨時注意車前狀況，保持適當安全距離，以避免類似交通意外事故發生。

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