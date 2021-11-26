「叭回去」竟意外引戰！2大貨車司機火爆PK　30秒拚輸贏影片曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄金福路25日傍晚發生2名大貨車司機因行車糾紛下車互毆，路旁的檳榔妹錄下約30秒影片也在網路流傳。警方表示，經了解，劉男駕駛大貨車開在黃男的後方，但因覺得前車太慢就按了喇叭，黃男卻誤以為後方車輛是同行友人，也按了喇叭回應，導致發生推擠拉扯糾紛。

▲高雄2名大貨車司機因行車糾紛，下車互毆。（圖／翻攝自南部版-記者爆料網）

前鎮分局草衙派出所25日傍晚接獲民眾報案，金福路上有行車糾紛，警方到達現場時，現場並無打架情事。經了解當事人為35歲的劉男、56歲的黃男都是大貨車司機，但雙方因為行車時互按喇叭聲響，一時情緒控管不佳，發生糾紛。

▲高雄2名大貨車司機下車互毆，被路旁的檳榔妹錄下。（圖／翻攝自南部版-記者爆料網）

據了解，劉男駕駛大貨車行駛於黃男車輛後方，劉男認為前方車輛行駛太慢，按了聲喇叭催促，由黃男駕駛之前方車輛，誤認為後方大貨車車輛是自己同行友人，認為「喇叭聲」是友人在向他打招呼，因此黃男也按了聲喇叭回應，雙方因而下車理論，在該處發生推擠拉扯。

▲警方到場協助調解，2人後來發現是誤會一場，互不追究責任。（圖／記者賴文萱翻攝）

路旁的檳榔妹錄下2人拉扯推擠約30秒的影片，但卻笑說「2人都均未使出絕招，所以難分勝負。」所幸雙方知道原來只是誤會一場，路過的民眾吳男也在一旁勸和，雙方當事人情緒平和後認為都是同樣從事大貨車司機行業，大家賺錢都相當辛苦，不應該為了這點小事，發生爭吵，雙方互不追究責任，握手言和，自行道歉離去。