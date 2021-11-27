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不甩WHO勸！新變種Omicron正式命名　多國宣布「即刻關閉邊境」

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織警告各國，不要因為發現新變異株就實施入境限制。圖為秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

全球疫情緊急升溫！世界衛生組織稍早將「B.1.1.529」命名為「Omicron」，雖然世界衛生組織26日才警告各國，不要因為發現COVID-19病毒新變異株「B.1.1.529」，就倉促實施入境限制，不過各國不甩，立刻防堵。27日凌晨起陸續傳出包括俄羅斯、加拿大、愛爾蘭、土耳其、挪威、歐盟成員國等針對南非一些國家旅客「關閉邊境」。美國則在凌晨2點多也決定自週一實施入境限制。

Omicron（B.1.1.529）首次是於11月中旬在波札那（Botswana）發現，衛生專家對其變異體的傳播性感到擔憂，因為它具有不尋常的突變群。世界衛生組織表示，需要數週時間才能了解該變異如何影響診斷、治療和疫苗，呼籲不要因此實施入境限制措施，建議各國，應採取視風險而定的科學作法。

不過稍早多國已開始陸續宣布新的入境限制，加拿大表示由於新變種毒株的影響，將對來自南非在內的7個國家的旅客關閉邊境，並發布旅行警告，要求所有加拿大人暫時不要前往非洲南部，所有入境的加拿大人都必須接受新冠檢測，然後進行14天隔離。

愛爾蘭也將對來自指定非洲國家的旅客實施強制性居家隔離，並考慮恢復酒店隔離。土耳其將對來自包括南非在內的5個國家的旅客關閉邊境。挪威媒體也引用挪威首相說法，將對去過南非及其6個鄰國的旅客進行隔離。

俄羅斯宣布，從11月28日起，禁止來自南非等7個非洲國家及香港的外國公民入境俄羅斯。瑞士宣布禁止從非洲南部直飛的航班。歐盟成員國也對7個國家實行旅行限制。

這些遭禁的非州國家包括：南非（South Africa）、波札那（Botswana）、史瓦帝尼（Eswatini）、賴索托（Lesotho）、納米比亞（Namibia）、尚比亞（Zambia）和辛巴威（Zimbabwe）等多國，以波札那及鄰國為主。

繼多個歐洲國家後，美國也宣布將對8個非洲南部國家，週一起實施旅行限制，包括南非（South Africa）、波札那（Botswana）、辛巴威（Zimbabwe）、納米比亞（Namibia）、賴索托（Lesotho）、史瓦帝尼（Eswatini）、莫三比克（Mozambique）和馬拉威（Malawi）。如果疫情擴散，美國可能會將更多國家列入旅行限制名單。另外，據美國媒體CNBC報導，美國嬌生公司將測試疫苗對抗新變種毒株。

▼嬌生將密切監測新變種毒株。（圖／路透）

▲▼嬌生疫苗3月於美國正式發放，也在近日被世界衛生組織批准。（圖／路透）

英國稍早宣布，自台灣時間晚間8時起，暫禁所有來自南非、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼王國、辛巴威和波札那的班機入境。西班牙和義大利也在英國之後宣布限制從非洲部分地區入境。

新加坡衛生部26日指出，新旅遊限制影響非洲7國，分別為波札那、史瓦帝尼、賴索托、莫三比克、納米比亞、南非及辛巴威，自27日深夜11時59分起，14天內曾到訪這些國家的旅客，一律不准入境或過境新加坡。

以色列25日宣布，禁止所有公民前往納米比亞（Namibia）、賴索托（Lesotho）、南非（South Africa）、波札那（Botswana）、史瓦帝尼（Eswatini）、辛巴威（Zimbabwe）與莫三比克（Mozambique）等國，也禁止來自以上國家的旅客入境。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日表示，台灣無直飛航班，威脅相對小，但還是以完整阻絕為先，將持續關注國際狀況。指揮中心自11月29日零時(航機抵台時間)起，將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」。

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ET快訊
快訊／新冠變異株B.1.1.529正式取名「Omicron」

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