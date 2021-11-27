最凶Omicron來襲！32種變異恐「降低疫苗效力40%」　比Delta更強

▲新款變異株Omicron恐怕具有高度傳染力與高抗疫苗性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎新款變種病毒株「B.1.1.529」從非洲內陸國家波札那括擴散至南非、歐洲的比利時、甚至是亞洲的以色列與香港，由於其擁有50多個突變，而在刺突蛋白更擁有32種突變，足足是Delta病毒的2倍，如此具高度傳染與抗疫苗的特性，使各國聞之色變，世衛組織（WHO）更將之命名為「Omicron」，恐怕在未來數個月內成為主導疫情的病毒。

根據《每日郵報》，傳染病學專家們稱「Omicron」是目前為止見過最糟糕的突變，因為它已堪稱進化至擁有Alpha、Beta、Delta等變異株組合中最糟糕的突變，再加上該支病毒株新的突變，成為迄今為止最具高度傳染力與抗疫苗藥性的變種病毒，恐怕降低現今疫苗能力至少40%，而刺突特定的2個獨特的突變，更成為幫助病毒打開通往人類細胞的大門。

南非人的自然免疫力很高，似乎是造成Omicron特別容易傳播的主要因素，英國專家們認為該款病毒在刺突蛋白上的突變與先前非常不同，人體免疫系統恐怕很難識別並擊破它，因此可能造成先前已經感染過新冠肺炎的患者，再度感染上Omicron病毒。

報導引述專家分析，Omicron攜帶P681H與N679K突變，這2種突變其實很少「同時存在」，這能使該變種病毒更容易抵抗疫苗藥性，加上幫助病毒更容易進入人體細胞的H655Y突變，使得Omicron所向披靡，而N501Y使該變異株更具傳染力，之前N501Y也曾在Alpha、Beta上出現過。

▲荷蘭新冠確診病例激增，首相馬克·呂特宣布實施新政策，海牙民眾上街示威。（圖／路透社）

另外，R203K與G204R也會使病毒更具傳染力，它還攜帶K417N與E484A突變，與南非發現的Beta變異株相似，能夠更容易躲避疫苗的功效；而Omicron也攜帶先前曾在Delta變種病毒上發現的N440K與紐約州病毒變異上發現的S477N，前者造成該州3月份病例數激增、後者能躲避抗體防疫。

英國倫敦大學遺傳學研究所所長巴洛克（Francois Balloux）向《每日郵報》分析，他認為Omicron很可能是在免疫系統能力較弱的患者在慢性感染期間進化而來，像是未經治療的愛滋病患者、HIV病毒帶原者，因為在免疫系統較弱的患者中，病毒感染可能會持續數個月，因為人體無法抵抗病毒，使得病毒在突變上有機可乘，從而躲過人體免疫系統。

據悉，目前南非已確診至少77例、非洲波札那3例、香港2例、以色列有1例確診與2例確診、比利時有2例。

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