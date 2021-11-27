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新變種Omicron歐洲首例　比利時女「無南非旅遊史」返國確診

▲▼比利時疫情，布魯塞爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲比利時布魯塞爾一名女性走過街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

最新變種病毒Omicron來勢洶洶，歐洲也發現首例。一名比利時年輕女性沒有施打疫苗，從埃及返國後出現症狀，並於11月22日確診；值得注意的是，她並未前往南非或鄰近國家，可能意味著毒株已經擴散。雖然英國尚未出現病例，但首席醫療官惠提（Chris Whitty）擔心，如果新變種入侵並且傳播，可能再度實施封鎖措施。

《天空新聞》等外媒報導，英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，Omicron變異株有著「異常大量的突變」，可能比Delta病毒更具傳染力，或者「對感染者出現不同影響」；雖然目前尚不清楚，是否造成更嚴重的疾病，卻讓「國際上出現巨大擔憂」。

儘管如此，賈維德仍強調，英國接種率很高，在防疫方面仍處於「強勢地位」，而民眾也不須過度驚慌，在符合資格的情況下注射加強針，是現在更重要的事情。

▲▼ 新冠肺炎,新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

▲新冠病毒最新變異株Omicron目前主要在南非發現少量病例，波札那、香港及以色列也有確診個案。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

Omicron變異株目前在南非出現相對少量的確診人數，波札那、香港及以色列也有零星病例。惠提表示，最新變異株目前僅少量傳播，許多危言聳聽的警告都還只是臆測。但他也質疑，萬一真有必要，大眾是否能夠接受恢復防疫限制。

英國宣布，截至28日凌晨4時為止，停飛來自非洲6國的航班，包括南非、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威以及莫三比克。而歐盟及美國也採取相關旅遊限制。

世界衛生組織（WHO）提及早期證據指出，與其他毒株相比，Omicron變異株的重複感染風險增加，可能具有成長優勢。該組織將其列為受關切變種（variant of concern），屬於最高關注級別。

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