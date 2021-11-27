好市多黑五「第6波超夯商品」！牛小排、AirPods Pro都變便宜了

▲好市多黑五購物節進入倒數，第6波下殺商品有美國頂級無骨牛小排、AirPods Pro。（圖／記者劉維榛攝）



記者周姈姈、林育陵／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（27）日來到第6天，祭出超過200種品項下殺，最多可省下逾29萬元。而好市多APP也在昨日搶先公開今日精選下殺品，像是美國頂級無骨牛小排、APPLE AirPods Pro 降噪耳機、HP 15.6吋筆電共7款商品，通通可享優惠價。

好市多「黑五限定」第6天精選優惠商品在26日晚間搶先曝光，包括：美國頂級無骨牛小排真空包、美國珍蜜蘋果、APPLE AirPods Pro 降噪耳機搭MAGSAFE充電盒、菲利浦86吋 4K ANDROID 顯示器、HP 15.6吋筆記型電腦、象印土風鍋、岩谷 4.1 KW卡式瓦斯爐，通通享超殺折扣價。現場也將有其他黑五限定優惠商品，從家電、3C、寢具、生活用品、保養清潔用品、服飾、生鮮食品⋯等都有。

▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）



▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

▲好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

提醒民眾，好市多「黑色購物節」期間，全台各店提早於上午9時營業，26至28日則提早至8點開門。