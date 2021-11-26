「黑色星期五」起源竟和這件事有關　購物節賣場優惠一次看

▲好市多黑色購物節今天邁入第5天。（圖／記者林育綾攝）



生活中心／台北報導

近年台灣跟進美國在11月掀起「黑色購物節」風潮，每年11月第4個星期五被稱為「黑色星期五」，零售通路會推出超殺優惠吸引買氣。美式賣場好市多在2017年將「黑五」引進台灣造成轟動，各家業者也隨之跟進推出黑色購物節優惠。

至於黑色星期五的起源為何？根據外電資訊，黑色購物節是源自美國零售業者在感恩節（11月第4個星期四）後舉辦的促銷活動，代表聖誕購物檔期開始。而黑色星期五的名稱由來，是美國商家記帳時用紅筆寫代表虧損赤字，用黑筆寫則是盈餘，店家期望感恩節後能轉虧為盈，因此將這天命名為「黑色星期五」。

好市多在2017年於台灣首次舉辦黑色購物節，一推出就引發轟動，原定舉辦3天的購物節，優惠商品在第1天就被搶光，活動被迫提早結束。之後好市多的黑色購物節不僅延長為7天，國內各家賣場業者，甚至超商、餐飲業者也紛紛在此時推出黑色購物節相關優惠搶商機。

《ETtoday新聞雲》整理今年黑色購物節各家賣場業者最新優惠資訊：

好市多

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（26）日邁入第5天，提早至8點營業，由於天冷關係，連日禦寒保暖衣物買氣佳，品牌外套千元出頭就能入手；生活用品也受到青睞。而好市多APP也在25日晚間公布今日精選下殺品，包括消費者期待的生鮮肉類「北海道生干貝、美國頂級嫩肩里肌」將祭出優惠，而其他像是65吋4K智慧聯網顯示器、人體工學椅、黃金等也都加入下殺行列。

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▲好市多在2017年將黑色購物節引進台灣造成轟動。（圖／記者林育綾攝）



全聯

全聯「黑色購物節」在11/26～11/28限時3天於實體門市開跑，線上線下同步推出超過百件黑色商品5折起優惠，品類涵蓋乾貨、生鮮，其中還有多項獨家商品與新品，包括爆紅的「火辣雞風味辣餃子」黑五期間限時3天「買1送1」，平均一包只要189.5元；還有期間限定黑色包裝的「康乃馨超薄護墊－加長無香」等，都有「買1送1」優惠。

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▲搶攻黑五商機，全聯也從今天起舉辦黑色購物節。（圖／業者提供）



家樂福

家樂福黑色星期五購物節也在11/24～11/30線上線下舉行，其中包括九陽料理廚具下殺近5折、家電寢具下殺5折、漱口水買1送1等。九陽料理鍋熊大或莎莉款，原價1290元，特價749元；快煮壺原價2,480元，特價1,499元。而九陽多功能點心機、電蒸飯盒、即飲機也全都有超殺優惠價。

▲家樂福黑色星期五購物節也在11/24～11/30舉行。（圖／家樂福提供）