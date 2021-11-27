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下雨還是要來！好市多黑五第6天「人潮不斷」　牛小排、保暖衣物超夯

▲好市多黑五第6天還沒開店就有破百人排隊。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

下雨天還是要來買！好市多黑五購物節今（27）日來到第6天，還沒開店就已經有破百人排隊，而開始營業後，APPLE區就擠滿人潮，民眾擠著要看AirPods Pro降價多少，而天氣變冷，保暖被、衣物區也同樣擠滿人潮，生鮮食品類則以美國頂級無骨牛小排最搶手。

《ETtoday新聞雲》記者一早7點50分到好市多內湖店直擊，黑五購物節來到第6天剛好碰上假日，雖然外頭不斷下著雨，但民眾依舊熱情地排隊，還沒開店前就有破百人在停車場等待，甚至人還多到排到車道上。

▲▼好市多黑五購物節第六天，民眾搶購3C家電特價商品。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼好市多黑五第6天人潮。（圖／記者周姈姈攝）

▲天氣變冷，民眾搶買保暖毯、衣物。

一進賣場，就有不少民眾圍繞在APPLE區，AirPods Pro 降噪耳機搭MAGSAFE充電盒原價6899元 ，現在只要5999元，直接省下900元，讓民眾直呼「少了900元非常便宜」；同樣聚集人潮的還有保暖被、外套區，而生鮮食品類則以美國頂級無骨牛小排真空包賣最好。

▲▼好市多黑五第6天人潮。（圖／記者周姈姈攝）

▲民眾狂搶美國頂級無骨牛小排真空包。

好市多「黑五限定」第6天精選優惠商品在昨（26）日晚間搶先曝光，包括：美國頂級無骨牛小排真空包、美國珍蜜蘋果、APPLE AirPods Pro 降噪耳機搭MAGSAFE充電盒、菲利浦86吋 4K ANDROID 顯示器、HP 15.6吋筆記型電腦、象印土風鍋、岩谷 4.1 KW卡式瓦斯爐，通通享超殺折扣價。現場也將有其他黑五限定優惠商品，從家電、3C、寢具、生活用品、保養清潔用品、服飾、生鮮食品⋯等都有。

提醒民眾，好市多「黑色購物節」期間，全台各店提早於上午9時營業，26至28日則提早至8點開門。

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