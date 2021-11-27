開門不到1小時就被買走！好市多17萬「6克拉鑽石手鍊」完售

▲下殺17萬元的「6克拉圓形鑽石手鍊」開店時還在，1小時內直接被民眾買走。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（27）日來到第6天，早上8點還沒開門排隊人龍就已經繞了6排，而開始營業後不到1小時，售價17萬元的「6克拉圓形鑽石手鍊」馬上被買走。

《ETtoday新聞雲》記者一早7點50分到好市多內湖店直擊，黑五購物節來到第6天剛好碰上假日，雖然外頭不斷下著雨，但依舊澆不息民眾想購物的慾望，還沒開店前就有破百人排隊，而記者進賣場後不到1小時就發現原價194499元（特價170499元）的「6克拉圓形鑽石」手鍊已經銷售一空。

▲現場還有1.5克拉鑽石耳環。



好市多「黑五限定」第6天精選優惠商品在昨（26）日晚間搶先曝光，包括：美國頂級無骨牛小排真空包、美國珍蜜蘋果、APPLE AirPods Pro 降噪耳機搭MAGSAFE充電盒、菲利浦86吋 4K ANDROID 顯示器、HP 15.6吋筆記型電腦、象印土風鍋、岩谷 4.1 KW卡式瓦斯爐，通通享超殺折扣價。現場也將有其他黑五限定優惠商品，從家電、3C、寢具、生活用品、保養清潔用品、服飾、生鮮食品⋯等都有。

提醒民眾，好市多「黑色購物節」期間，全台各店提早於上午9時營業，26至28日則提早至8點開門。