搶到好市多黑五特價品樂歪！他回家一看驚：製造日期是3年前

▲好市多「黑色購物節」推出優惠折扣，吸引不少民眾搶購。（圖／記者謝婷婷攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）推出「黑色購物節」優惠折扣，吸引大批民眾前去搶便宜。不過就有網友表示，搶到最後一台特價的空氣清淨機，正感到開心時，卻看到製造日期寫2018年，讓她現在「進退兩難」。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示「搶到最後一台黑五特價商品，製造日期卻是2018年，現在進退兩難」。網友看了紛紛搖頭，「放三年終於找到機會出清」、「黑五果然是不會讓人失望」、「心情不好而已，退也麻煩，很重，真的進退兩難」、「怎麼會屯貨這麼久？？」、「會便宜不是沒有原因的」、「雙11買了名錶也是2018年的」。

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▲原PO現在覺得進退兩難。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

也有網友認為原PO太小題大作了，電氣用品又不是食物，根本沒差，「同一個機型，2021跟2018有差嗎？你又不是要吃它」、「有時候電子產品初期的用料才是最好的」、「家電沒差吧 日本製沒用過」、「保固應該是從購買日開始算起，所以應該沒差吧！若不小心壞了，換一台新的給您，搞不好製造日期都比賣場的貨還來的新也說不定，買了就好好使用吧！」

也有內行人透露，目前網路上賣最便宜的，含運費一台要10700元，「costco黑五特價9999，算全台最低價。日本原裝商品，品質一直都不錯。就是因為過季才會便宜」。

▲另一位網友幸運買到同款2021年製造的商品。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO後更新表示，看到有人也買到2021年的，但也有人跟我一樣買到2018（我們可以一起去買樂透了），讓原PO無奈感嘆「事實證明黑五特價不一定都是舊品」，並回憶當時原本還有3台，外面都蓋一層灰，考慮一下之後瞬間只剩一台，於是手刀衝去拿，還慶幸自己有搶到，「原來魔鬼藏在細節中（灰塵）」。