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中風尪、身障兒葬身火窟！2天後案情驚人反轉：竟是輕傷母放的火

▲▼美國新罕布什爾州一棟房子失火，路人用沙發椅救出受困的老婦人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲屋內的兩父子因為臥病在床逃生不及，命喪火窟。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣一棟民宅17日上午發生火災，除了成功逃出的母親受到輕傷外，住在屋內的一對父子因行動不便不幸葬生火窟。不過經警方調查，案情卻出現急轉彎，竟是逃出火場的母親因不堪長期照護臥病在床的父子倆的壓力，才會想要殺了兩人。

根據《朝日新聞》報導，千葉縣旭市一棟民宅17日上午6時35分發生火災，消防人員接獲通報後連忙趕往現場，火勢直到1個小時後才被撲滅，不過67歲的屋主大橋芳男被發現時已經死亡，並陳屍於1樓。而他的32歲兒子大橋芳人則是在2樓被發現，但送醫後仍然不治身亡。全家只有母親大橋年子成功逃出火場，受到輕傷。

死亡的大橋芳男數個月前中風，此後便因後遺症臥病在床，而32歲的大橋芳人則是因為患有重度身障，因此也是長期臥病在床。警方原本以為行動不便是造成兩人無法逃生的主要原因，然而沒想到經過火場鑑識後，卻發現驚人反轉。

▲▼日本警察、警視廳。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲警方發現案情有異，連夜逮捕。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）
警方在屋內發現有潑灑油類液體的痕跡，並對65歲的大橋年子進行審訊，她才坦承縱火的就是自己。根據鄰居表示，大橋年子逃出火場時還曾經大喊，「我兒子還在裡面！」怎知竟然是縱火真兇。警方18日深夜以縱火與殺人等嫌疑將其逮捕。

大橋年子表示，自己本身也是身障，但卻要負擔起照料兩個臥病在床的家人的重擔，苦不堪言，才會異想天開縱火，不過她堅稱自己絕對沒有想要殺死兒子，僅坦承部分犯行。

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