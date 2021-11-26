花蓮首座「銀髮健身俱樂部」客製多元運動方案　65歲長者優先報名

▲▼花蓮縣縣長徐榛蔚、衛生局局長朱家祥及慈濟大學校長劉怡等進行開幕剪綵。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

上健身房不是年輕人的專利，現在開始花蓮也有專屬長輩的健身房了！慈濟大學成立花蓮第一間「銀髮健身俱樂部」。日前10幾位花蓮長者進行體驗，「這是我第一次進健身房，以後下雨天也可以運動了。」長者說。

衛福部希望藉由運動專業設備與人員，提升健康及長輩的肌力、柔軟度、平衡及心肺功能等，延長健康餘命，減少失能後醫療及長照資源使用，目前在全台已經設立有超過14處銀髮俱樂部，預計在 2021年至 2025年之間，全台將設置 288 處銀髮健身俱樂部。慈濟大學位在花蓮人口密集的地區，交通方便，加上大喜館具有優質的環境和設備，是銀髮健身俱樂部最好的設立地點。

▲▼先進行包括平衡能力，下肢柔軟度，肌力及肌耐力，心肺耐力等測試，在指導員的指導動作下，了解自己身體的狀態。

縣長徐榛蔚指出，截至10月底，花蓮人口已有18.2%長者，如何讓花蓮65歲以上長者維持很好的身體，所以我們要有一個專門屬於長者的健身中心，慈大有很好的環境，長者在這裡可以以開心、愉悅心情、正確的方式使用各項運動器材，讓我們的身體得到最好的保健。

慈濟大學校長劉怡均致詞表示，人生到了有銀髮時，正是最具智慧、最成熟的時候，大家都應該養成運動習慣，好好照顧自己。慈濟醫院何宗融副院長也鼓勵長者多多運動，經過醫學實證運動確實可以幫助幹細胞活化。

「銀髮健身俱樂部」將於12月9日正式對外開放，目前健身房裡的設備包括有油壓式背部伸直訓練、大腿外展內收機、阻力蝴蝶訓練機、阻力蹬腿肌、阻力蹲舉訓練機、阻力肱二頭三頭訓練機、阻力伸腿屈腿機、肩部推舉下拉機等。以環狀運動為主，每一個設備都會利用到，目前設定以30分鐘到1.5小時，依使用者的狀況，並且有專人在旁指導。