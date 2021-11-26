2.6個台北市！北京老年人口2035年將逼近700萬人催生「銀髮經濟」

▲大陸人口老年化將刺激新一輪「銀髮經濟」誕生。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京市「十四五」時期老齡事業發展規劃於近日公布。數據顯示，至2035年，北京市老年人口接近700萬人，等同於2.6個台北市總人口數，老齡化比例將超過30%，進入重度老齡化階段。規劃分析，在「十四五」後，隨著第一次生育高峰出生人口開始步入高齡，高齡老年人口將突破100萬，社會撫養比持續增長，高齡化趨勢加速。

▲北京市老年人口在2035年將達2.6個台北市總人口數。（圖／CFP）

《北京日報》報導，北京市老年人口基數大，「十四五」時期本市人口老齡化將呈加速發展態勢。「十三五」末，本市60歲以上常住老年人口429.9萬，較「十二五」末增加了63.7萬人，預計「十四五」末老年人口將達517萬，較「十三五」末增加87萬。

官方數據顯示，大陸為全球老年人口最多的國家，60歲及以上老年人口達到2.64億，佔總人口的18.7%；65歲及以上老年人口達到1.91億，佔總人口的13.5%。預計「十四五」時期這老年人口總數會突破3億人，「銀髮經濟」將成為新一波產業跟進的新藍海。

▲老年化人口數量增加，物質及精神帶來的經濟需求也同步提升。（圖／CFP）

對此，中共中央及大陸國務院聯合於24日發出加強新時代老齡工作意見，要求積極培育銀發經濟，加強規劃引導和發展適老產業。大陸人口專家提醒，「老齡產業的業態尚未成熟，此前外界以老年人口規模論市場，這並不準確，更重要的要看老年消費能力和意願。」

該專家強調，「現在60年代出生的人口將邁入老齡化，這些潛在老齡人群口袋的錢與過去的老年人相比要多，60年代出生的人，更多主張我的老年我做主，老年產品的需求將進一步加大。」