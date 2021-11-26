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美麗基隆影片攝影創作比賽　拍出城市之美在地多元風貌

▲2021基隆影片攝影創作比賽 拍出城市之美展現在地多元風貌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲影片組首獎《繽紛基隆 A city full of color》顛覆大眾對基隆「雨都」的灰暗印象。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

第四屆美麗基隆影片及攝影創作比賽於今（26日）舉行頒獎典禮，今年主題是「A city full of…」，首獎作品《繽紛基隆 A city full of color》，運用不同色彩象徵基隆各地的特色景觀及人文風景，充分展現基隆繽紛活力的樣貌，今日由市長林右昌親自頒發獎座及12萬元獎金。

林右昌表示，影片組首獎《繽紛基隆 A city full of color》顛覆大眾對基隆「雨都」的灰暗印象，以不同色彩象徵基隆各地景點，從宮廟紅的民俗信仰、酥炸橙的夜市美食到潮水藍的海洋之美，展現光鮮亮麗的城市風貌。

林右昌說，「基隆不只是翻新，更告別以往灰灰暗暗的城市形象，色彩繽紛並不只是視覺上的饗宴，更代表心境的改變，讓城市變彩色，讓市民更幸福，一直是市府推動環境美學的目標。

▲2021基隆影片攝影創作比賽 拍出城市之美展現在地多元風貌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲美麗基隆影片攝影創作比賽，拍出城市之美在地多元風貌。

觀銷處長曾姿雯表示，今年影片特色在於1分鐘長度限制，考驗參賽者的敘事功力與剪輯技巧，像是貳獎影片《A City Full of Stories｜一個充滿故事的城市》將基隆化作一本故事書，流暢的轉場及絕美的空拍畫面，輔以快慢動作的交叉剪輯，帶領觀眾一同翻閱屬於基隆的日常故事。

另有其他優選作品，如《Keelung in the Rain》描述女學生向名為「楊基隆」的男生告白的故事，評審洪馬克導演指出，該作品劇情充滿張力及電影感，從開場就令人期待後續發展，結局更是出乎意料，令人耳目一新。而評審李家懷導演也肯定本屆比賽將影片規格設定為1分鐘以內的嘗試，明顯與其他競賽做出區隔，發展出自身的特色及創意。

曾姿雯說，在攝影專業組比賽方面，共計481件作品參賽，選出「基隆之美」12張作品，得獎作品拍攝主題多元，包含基隆著名景點：正濱漁港、外木山、中正公園等，亦有人文意涵題材，如：港口洗船漁工、基隆中元祭等，其中基隆特有奇景「郵輪開上馬路」、「波浪街」，因題材新穎，也獲得評審青睞。

▲2021基隆影片攝影創作比賽 拍出城市之美展現在地多元風貌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲貳獎影片《A City Full of Stories｜一個充滿故事的城市》。

主辦單位比照金馬獎模式逐一揭曉影片組得獎名單，增加頒獎過程的緊張氛圍，此次影片比賽共計頒發首獎1名獎金12萬元、二獎1名獎金6萬元、三獎1名獎金3萬元、優選3名獎金各1萬5000元、佳作5名獎金各5000元，另為擴大活動宣傳效益，本屆競賽特別增設3名網路人氣獎，獎金各1萬元；攝影比賽共計頒發「基隆之美」12名獎金各8,000元、優選5名獎金各5000元、佳作15名獎金各1000元。

所有得獎作品將於11月29日至12月10日在基隆東岸廣場3樓展出，並於基隆公用頻道第三頻道播映，讓在地的收視戶都能看見。得獎影片也會上傳「魅力基隆」YouTube頻道。此次徵件活動不僅豐富了基隆在地公用頻道的內容，也讓民眾對於媒體近用權有更深一層的認識。

▲2021基隆影片攝影創作比賽 拍出城市之美展現在地多元風貌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2021基隆影片攝影創作比賽 拍出城市之美展現在地多元風貌。（圖／記者郭世賢翻攝）

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