▲多元管道推廣營養資訊，基隆獲健康暨高齡友善城市創新獎。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為鼓勵地方政府推動具特色及永續發展的健康城市暨高齡友善城市，國民健康署辦理「健康城市暨高齡友善評選」比賽，今（26日）上午舉行頒獎典禮，基隆市政府衛生局透過多元化管道推廣營養資訊，經過評選後獲得創新獎，市長林右昌則與桃園市長鄭文燦共同獲頒「最佳夥伴獎」。

身兼台灣健康城市聯盟理事長的林右昌在受獎後表示，他是以聯盟理事長、市長及童軍總會理事長的身份參加這個活動，這三個身份對於推動健康城市、SDGs永續發展等世界潮流的主題目標政策方向，其實都是一致的。

▲基隆市在防疫期間透過LINE推動長者營養串聯，獲得很好的成績。

林右昌說，今年基隆市在防疫期間透過LINE推動長者營養串聯，獲得很好的成績，他除了是協辦單位之外，也代表市府來受獎，台灣已經變成高齡社會，相對於世界上其他國家，台灣在長照跟長者健康的照顧、社會安全網以及醫療體系，在世界上首屈一指，過去努力的成果，在這次防疫的期間業充分展現，讓台灣現在幾乎完成清零的目標，可以說是一個奇蹟。

基隆市政府在2018年成立社區營養推廣中心，由專責社區營養師走入社區服務，以全面性、專業性深入社區，辦理營養課程、輔導餐飲、培訓專業社區營養照護人員、多元化的方式行銷推廣營養資訊，為讓更多高齡者獲得營養訊息，推動「LINE上營養」服務，應用「LINE@」傳遞營養訊息。

在疫情期間，基市府「LINE上營養」服務成為重要的資訊傳遞管道，服務內容包含：供長者參閱的營養知識貼圖、公告營養課程及活動訊息、辦理營養有獎徵答抽獎活動、提供一對一詢問服務、貼文串的使用、建立與維運共餐好棒棒群組、創立預防骨質疏鬆班以及增肌減脂班群組等功能。

【更多新聞】

快訊／基隆信一路施工挖破管線 瓦斯外洩消防急佈水線警戒



基隆民宅凌晨火警竄濃煙 他「用打火機燒棉被」釀禍

基隆男社區訪友違停遭勸 竟撂人毆打保全！檢聲押獲准

醉男派出所門口凌空大撒幣 刑警「合法順走」不料最後這招栽了

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福 首站「駐駕新北3天」佑平安