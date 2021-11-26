實業家楸團送愛心！捐贈1240萬醫材給花蓮慈院　守護病人健康

▲花蓮慈院院長林欣榮與醫療團隊感謝企業家代表。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院26日上午舉辦「醫療儀器設備捐贈感恩儀式」。林欣榮院長致贈感謝狀時表示，非常感恩高雄實業家楊順合多次號召自高雄的實業家團隊護持，這次聯合了企業及團隊共29人，捐贈五項價值約1240萬的醫療設備儀器，充實胸腔外科、腎臟科、骨科部、神經外科部的臨床診斷及手術使用設備，讓醫護團隊能更精準為病人醫治。

▲骨科部進行手術時，可隨時進行影像檢查的移動式Ｃ型臂Ｘ光機。

花蓮慈院林欣榮院長送上感謝狀，感恩善心捐贈醫材的實業家團隊，包含有讓胸腔外科手術時，能精準辨別及定位深層腫瘤的4K ICG螢光胸腔鏡影像系統；能幫助腎臟科及早發現糖尿病友神經是否病變的糖尿病神經生理檢查儀；骨科部進行手術時，可隨時進行影像檢查的移動式Ｃ型臂Ｘ光機；幫助神經外科部脊髓損傷病人行走復健的自立行下肢外骨骼肌器人；能活化腦部受損神經的重覆式經顱磁刺激治療系統等醫療儀器設備。

▲▼能精準辨別及定位深層腫瘤的4K ICG螢光胸腔鏡影像系統及活化腦部受損神經的重覆式經顱磁刺激治療系統等醫療儀器設備。。

實業家楊順合表示，自己的家人曾在花蓮慈院接受過醫療協助，對花蓮慈院醫療團隊的專業與態度很有信心，所以「揪團」來捐贈醫療設備給花蓮慈院。而自己是從事精密機械設備的行業，很能體會「精準」的重要性，希望透過這些醫療儀器的加入，幫助醫護團隊用精準醫療，發揮更大的良能。

▲幫助神經外科部脊髓損傷病人行走復健的自立行下肢外骨骼肌器人。

感恩儀式上，林欣榮院長與外科副院長徐中平、胸腔外科主任張比嵩、腎臟內科主任徐邦治、神經外科部主任蔡昇宗、骨科部主任吳文田與副主任彭成桓等醫師團隊，特別感謝實業家的護持。林欣榮院長表示，醫療是因為病人有需求而存在，三十五年前看見了東部地區醫療資源不足，所以，慈濟基金會證嚴法師成立了花蓮慈濟醫院，這些年花蓮慈願用心用愛的付出，獲得各界的肯定，才有了今天的捐贈，由實業家與醫療團隊一起用「慈悲利他」的精神，來守護生命。

▲幫助腎臟科及早發現糖尿病友神經是否病變的糖尿病神經生理檢查儀。

神經外科部主任蔡昇宗表示，重覆式經顱磁刺激治療系統是近幾年非常新穎的儀器，只要將儀器置於腦神經受損患者的頭部，以非侵入性的方式透過電流及磁場來刺激受損的腦神經活化，甚至達到修復的作用，能幫助更多包含腦中風或頭部外傷造成的神經損傷等病人。徐中平副院長也分享，感恩實業家的厚愛，捐贈先進的儀器輔助醫護團隊提供更精準、更高品質的醫療照護，嘉惠花東地區的病人。