　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

實業家楸團送愛心！捐贈1240萬醫材給花蓮慈院　守護病人健康

▲花蓮慈院院長林欣榮與醫療團隊頒發感謝狀。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院院長林欣榮與醫療團隊感謝企業家代表。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院26日上午舉辦「醫療儀器設備捐贈感恩儀式」。林欣榮院長致贈感謝狀時表示，非常感恩高雄實業家楊順合多次號召自高雄的實業家團隊護持，這次聯合了企業及團隊共29人，捐贈五項價值約1240萬的醫療設備儀器，充實胸腔外科、腎臟科、骨科部、神經外科部的臨床診斷及手術使用設備，讓醫護團隊能更精準為病人醫治。

▲花蓮慈院院長林欣榮與醫療團隊頒發感謝狀。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

骨科部進行手術時，可隨時進行影像檢查的移動式Ｃ型臂Ｘ光機。

花蓮慈院林欣榮院長送上感謝狀，感恩善心捐贈醫材的實業家團隊，包含有讓胸腔外科手術時，能精準辨別及定位深層腫瘤的4K ICG螢光胸腔鏡影像系統；能幫助腎臟科及早發現糖尿病友神經是否病變的糖尿病神經生理檢查儀；骨科部進行手術時，可隨時進行影像檢查的移動式Ｃ型臂Ｘ光機；幫助神經外科部脊髓損傷病人行走復健的自立行下肢外骨骼肌器人；能活化腦部受損神經的重覆式經顱磁刺激治療系統等醫療儀器設備。

▲花蓮慈院院長林欣榮與醫療團隊頒發感謝狀。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼能精準辨別及定位深層腫瘤的4K ICG螢光胸腔鏡影像系統及活化腦部受損神經的重覆式經顱磁刺激治療系統等醫療儀器設備。。

▲花蓮慈院院長林欣榮與醫療團隊頒發感謝狀。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

實業家楊順合表示，自己的家人曾在花蓮慈院接受過醫療協助，對花蓮慈院醫療團隊的專業與態度很有信心，所以「揪團」來捐贈醫療設備給花蓮慈院。而自己是從事精密機械設備的行業，很能體會「精準」的重要性，希望透過這些醫療儀器的加入，幫助醫護團隊用精準醫療，發揮更大的良能。

▲花蓮慈院院長林欣榮與醫療團隊頒發感謝狀。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

幫助神經外科部脊髓損傷病人行走復健的自立行下肢外骨骼肌器人。

感恩儀式上，林欣榮院長與外科副院長徐中平、胸腔外科主任張比嵩、腎臟內科主任徐邦治、神經外科部主任蔡昇宗、骨科部主任吳文田與副主任彭成桓等醫師團隊，特別感謝實業家的護持。林欣榮院長表示，醫療是因為病人有需求而存在，三十五年前看見了東部地區醫療資源不足，所以，慈濟基金會證嚴法師成立了花蓮慈濟醫院，這些年花蓮慈願用心用愛的付出，獲得各界的肯定，才有了今天的捐贈，由實業家與醫療團隊一起用「慈悲利他」的精神，來守護生命。

▲花蓮慈院院長林欣榮與醫療團隊頒發感謝狀。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

幫助腎臟科及早發現糖尿病友神經是否病變的糖尿病神經生理檢查儀。

神經外科部主任蔡昇宗表示，重覆式經顱磁刺激治療系統是近幾年非常新穎的儀器，只要將儀器置於腦神經受損患者的頭部，以非侵入性的方式透過電流及磁場來刺激受損的腦神經活化，甚至達到修復的作用，能幫助更多包含腦中風或頭部外傷造成的神經損傷等病人。徐中平副院長也分享，感恩實業家的厚愛，捐贈先進的儀器輔助醫護團隊提供更精準、更高品質的醫療照護，嘉惠花東地區的病人。

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
韓男星認了是渣男！「瞞離婚4年」搞大女友肚子又流產
板擦妹美背受傷了　治療師驚見「一症狀」很嚴重
劉雨柔上健身房遭偷拍淋浴　色老闆誆「受害人」被打臉重判
譚詠麟爆睡23歲粉！「女方清涼辣照」遭瘋傳　本人回應了
他5年「躺著賺」200萬！超狂「終極摸魚法」曝
東南客運「20車集體故障停駛」！真相曝光承包商GG了
新魔王Nu恐再掀新疫情！　感染趨勢圖曝光
IKEA推「3坪豪宅」月租只要24元！傢具全都附

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

實業家楸團送愛心！捐贈1240萬醫材給花蓮慈院　守護病人健康

屏東家扶「向上兒童」表揚故事分享　質樸、努力勇敢面對生活

與神同行閱讀更有力　 西螺福興宮捐贈限量借閱證500張推廣閱讀

搶攻2百億商機！花蓮首推無障礙慢活團　站穩觀光大縣寶座

迎接後疫情時代！《好好愛我青春追夢人》27日桃園劇場嗨翻天

落實行的正義！花蓮運輸再升級　富里鄉幸福巴士2.0通車

捐發票做公益　北區國稅局兌換虎年水果月曆開始了！

台灣國際茶業博覽會租20攤位　花蓮館推蜜香紅茶找來郭子乾代言

執行署台南分署2拍口罩機及原物料　協助南檢追討不法所得

台南山區災損補助有落差　陳亭妃力爭複查補救

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

台中一蘭拉麵開幕狂粉排60小時　他花3萬↑買第3位「得到限量碗」

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

實業家楸團送愛心！捐贈1240萬醫材給花蓮慈院　守護病人健康

屏東家扶「向上兒童」表揚故事分享　質樸、努力勇敢面對生活

與神同行閱讀更有力　 西螺福興宮捐贈限量借閱證500張推廣閱讀

搶攻2百億商機！花蓮首推無障礙慢活團　站穩觀光大縣寶座

迎接後疫情時代！《好好愛我青春追夢人》27日桃園劇場嗨翻天

落實行的正義！花蓮運輸再升級　富里鄉幸福巴士2.0通車

捐發票做公益　北區國稅局兌換虎年水果月曆開始了！

台灣國際茶業博覽會租20攤位　花蓮館推蜜香紅茶找來郭子乾代言

執行署台南分署2拍口罩機及原物料　協助南檢追討不法所得

台南山區災損補助有落差　陳亭妃力爭複查補救

海研船讓台船賠了數千萬元　賺回台灣精品金質獎最高殊榮

共機持續侵擾台防空識別區　AIT處長：鼓勵兩岸重啟對話

Buffet控看過來！台北遠東Cafe 12／1起天天營業　板橋朋派也重啟

劉雨柔上健身房遭偷拍淋浴　色老闆誆「受害人」被打臉重判

「主婦界皇太子」男星認是渣男！瞞離婚4年　搞大女友肚子又流產

中潭公路區間測速元旦開拍！網瘋傳哀號一天下架　警認了烏龍公告

板擦妹芸寶「美背」受傷了　治療師看30次驚見「翼狀肩胛」好嚴重

台股波段上漲出現修正　分析師看好這族群

少年白＝有智慧？醫曝：心臟病風險高5倍　長「這部位」恐肝出問題

女星「倡導吃素」竟慘遭出征　陸網罵爆：中國人能吃飽飯才幾年？

地方熱門新聞

警參透聽語障迷途翁筆下「天書」聯繫家屬接回

攻略台北5大最強冬季活動　一路玩到元宵燈節

反萊豬醫師蘇偉碩遭記過法官撤罰「重新處分」

幸福指數大調查台南市六都奪冠

仙宗公司積欠員工薪資勞工局介入

快訊／「活剁貓尾」台中光頭男抓到了！屋內有貓屍

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

彰化百人圍羽毛工廠抗議　居民怒嗆：整天聞屍臭味

屏東六堆 300 遊行踩街活動　交通管制出爐

點線麵捐消防救助鞋

新店寶高園區　建築類金質獎特優

平鎮藝術季將開鑼　交通管制籲民眾配合

貨船污染遭罰90萬未繳卻過戶　彰化分署祭出禁止離境

南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒了

更多熱門

相關新聞

安捷飛行訓練中心新機亮相　盼創台東空中旅遊商機

安捷飛行訓練中心新機亮相　盼創台東空中旅遊商機

安捷飛行訓練中心資1.1億元引進全亞洲首架全新Tecnam P2012機種，於16日飛抵台灣。台東縣政府24日由副縣長王志輝領軍，率府內一級主管及交通及觀光發展處、衛生局人員一同造訪位於台東機場的安捷主基地，為後續合作空中遊覽、空中緊急醫療後送等事宜做進一步規劃研商。

永旭希望工程慈善協會　贈桃園災情勘查車

永旭希望工程慈善協會　贈桃園災情勘查車

培育驗光人才

培育驗光人才

獸醫被踢爆　勸人扮貧窮愛媽吸金

獸醫被踢爆　勸人扮貧窮愛媽吸金

智慧醫療　門諾引進無線傳輸型生理監視器

智慧醫療　門諾引進無線傳輸型生理監視器

關鍵字：

實業家楸團愛心捐贈醫材慈院醫療儀器設備楊順合

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

惹不起「天生易怒」星座Top 3

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

JKF女郎賈曈曈落網畫面曝！　低胸露深溝狼狽遭逮

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

鳳梨女友「上空只剩胸貼」夜店狂嗨！

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面