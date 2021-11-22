培育驗光人才　寶島眼鏡捐贈5台裂隙燈顯微鏡儀器給中華醫大

▲寶島眼鏡總公司人資長周克倫（右3），代表公司捐贈5台裂隙燈顯微鏡儀器給中華醫大視光系，由校長孫逸民（右4）代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

資源分享、攜手人才培育，寶島光學科技股份有限公司22日捐贈5台裂隙燈顯微鏡儀器給中華醫事科技大學視光系，作為訓練學生觀察並熟知眼睛結構及外觀的學習使用，有助於強化學生臨床實務操作知能的提升。

捐贈儀式上午10時在中華醫大視光系醫學實驗室舉行，寶島眼鏡總公司人資室人資長周克倫偕同經理鍾鎔壕、南區營運處處長陳宗謙親自將5台裂隙燈顯微鏡儀器送抵學校，由孫逸民校長代表接受捐贈，孫校長代表校方致贈感謝狀感謝寶島眼鏡公司挹注儀器培育人才，讓視光系的學子在專業技能學習上增添利器。

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寶島眼鏡總公司人資長周克倫指出，中華醫大視光系無論是在實習場域或畢業後踏入業界，踏實負責的工作態度有口皆碑，這次公司正好進行儀器汰舊換，其中有5台造價約180萬元的教學用裂隙燈顯微鏡，特地捐贈給學校作為學生學習使用，讓學生及早熟悉職場儀器操作，縮短學用落差。

孫逸民校長讚揚寶島眼鏡公司善盡企業社會責任，與學術界建立長期合作關係，不僅提供帶薪實習機會，這次更慨捐精密儀器充實視光系的實驗室設備，期盼師生善用這批儀器提升驗光專業知能。

視光系主任陳昆祥表示，寶島眼鏡集團挹注視光系人才培育不餘遺力，2年前慨捐20萬元強化該系建置視光基礎醫學實驗室和視光臨床醫學實驗室，如今再捐贈5台教學用裂隙燈顯微鏡，堪為產學攜手人才培育的典範。

這5台裂隙燈顯微鏡正式加入視光系人才培育設備的行列，未來將搭配相關課程提供學生觀察並熟知眼睛結構及外觀的學習，讓學生在校期間就能熟悉就業場域的檢查設備操作，強化學生臨床實務技能，讓每位學生都可以畢業和就業無縫接軌。

配合儀器捐贈，視光系也推出視光週活動，舉辦視力免費健檢服務，吸引不少師生前往參與，接受視力檢查和保健諮詢。