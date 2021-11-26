殺手槍擊館長後獄中「特見12次」　典獄長受股市炒手請託涉貪污

▲北檢分案調查前北監典獄長謝琨琦(右)是否涉及貪污，左為法務部長蔡清祥。（圖／翻攝中華民國犯罪矯正協會）

記者劉昌松／台北報導

新北檢警前年偵辦網紅「館長」陳之漢遭槍擊案，查出槍手劉丞浩是黑幫寶和會成員，進而揭露寶和會另名槍手陶彥誠在台北監獄服刑時，當時的典獄長謝琨琦批准陶男12次與寶和會成員「特別接見」，全案經廉政署立案調查，同時報請台北地檢署指揮，由檢肅黑金專組檢察官劉怡婷以「貪污」他字案展開偵辦。

根據法務部昨晚發布聲明，謝琨琦疑似接受好友股市炒手鍾文智請託，協助槍手陶彥誠頻繁辦理特見，經媒體披露後，部長蔡清祥立刻責成矯正署依法徹查，並指示法務部政風小組率同政風單位啟動行政調查，釐清相關責任，發現已在2020年退休的謝琨琦，恐有違反廉政倫理規範情形。

矯正署考績委員會日前初核程序，「建議」記謝男申誡2次，並報送法務部審核，卻有人指稱僅記2次申誡是「輕輕放下」，法務部為此強調，矯正署考績委員會的「建議」並非最終結果，部長已再度嚴正指示全案不限對象、不設範圍，再行調查，務必徹查到底。目前全案涉及刑事部分，已經由廉政署立案，並報請台北地檢署由檢肅黑金專組檢察官劉怡婷，以他字案展開偵辦，案由為「貪污」。

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