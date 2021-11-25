典獄長准黑幫槍手特見12次　法務部挨批「申誡2次輕縱」急澄清

▲台北監獄前典獄長謝琨琦(右)已在2020年退休，左為法務部長蔡清祥。（圖／翻攝中華民國犯罪矯正協會）

記者黃哲民／台北報導

新北檢警前年偵辦網紅「館長」陳之漢遭槍擊案，查出槍手劉丞浩是黑幫寶和會成員，進而揭露寶和會另名槍手陶彥誠在台北監獄服刑，時任典獄長謝琨琦批准陶男12次與寶和會成員「特別接見」，謝男去年退休，近日傳出矯正署「建議」記謝男申誡2次，遭批「輕輕放下」，法務部今晚急發聲明強調尚未定案，絕不護短。

法務部今晚發布的聲明指出，謝琨琦疑似接受鍾姓好友請託，協助陶彥誠頻繁辦理特見，經媒體披露後，部長蔡清祥立刻責成矯正署依法徹查，並指示法務部政風小組率同政風單位啟動行政調查，釐清相關責任，發現謝男恐有違反廉政倫理規範情形。

▲法務部矯正署台北監獄。（圖／記者屠惠剛攝）

聲明指出，部長指示行政違失部分，矯正署應從嚴議處，並提出改進與精進措施。矯正署考績委員會日前初核程序，「建議」記謝男申誡2次，並依程序報送法務部，正在審核，近期卻有人指稱僅記謝男申誡2次，是「輕輕放下」等語。

聲明強調，矯正署考績委員會的「建議」並非最終結果，外界「容有誤會」，且部長基於勿枉勿縱，再度嚴正指示全案不限對象、不設範圍，再行調查，務必徹查到底，經政風人員再度深入追查後，部長具體指示全案移送廉政署究明刑責，若涉不法，就依法嚴辦、決不寬貸。

聲明指出，目前全案刑責部分，已由廉政署立案調查並由台北地檢署指揮偵辦中並重申部長向來要求矯正機關必須貫徹依法行政，矯正首長更應以身作則，公正、公平、公開辦理各項監所管理工作，對於本案，法務部絕不護短，目前行政懲處仍在審核中，刑事責任亦持續查辦中，對於相關疏失及不法，法務部將以最嚴格的態度，重罰嚴懲，以正官箴。

據悉，前立委黃國昌前天（23日）於行政院召開治安會報後，在個人臉書po文質疑蔡清祥表示要嚴厲打擊黑幫，「問題是，真的嗎？」黃國昌指出，今年（2021年）4月，他揭露寶和會透過金融重犯鍾文智，一通電話就讓謝琨琦馬上安排寶和會幹部特見槍手小弟，高達10多次，「離譜至極」。

黃國昌在po文裡吐槽蔡清祥今年5月到立院備詢時，允諾2周內提出調查報告，但「迄今半年多的時間過去，調查報告如今安在」，黃國昌更嘲諷蔡清祥打算拖到什麼時候，「堂堂法務部長在國會殿堂信口開河，掩護為關係很好的暴力黑幫安排特見的典獄長，要怎麼令人民相信政府向黑道宣戰的決心？」