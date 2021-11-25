獨／被控喝花酒框小姐貪污無罪　公僕收押120天國家得賠他42萬

▲南投縣政府。（圖／翻攝GoogleMap）

記者李忠憲／台中報導

南投縣政府工務處廖姓科長因多起標案，接受廠商招待飲宴、喝花酒甚至框小姐出場，遭檢方依貪污罪嫌起訴。然而，法官認為檢方「無法舉證與職務有對價關係」，判廖男無罪定讞。廖男遭羈押120日，向法院提起聲請刑事補償，法官審酌後判賠42萬元。全案可上訴。

檢調2011年查出，南投縣政府工務處下水道科多件標案，有公務員涉嫌接受廠商招待，「戰酒店」喝花酒，藉此加速審查、驗收及請款，或減少承辦人刁難。工務處下水道科廖姓科長遭收押禁見，下水道科葉姓等2名技士各20萬元交保，郭、李及張3名包商，10萬至30萬元交保，檢方偵結後也依貪污罪嫌起訴。

然而，一、二審都認為，廖姓科長雖有接受廠商招待飲宴及喝花酒、框小姐，但現行法律中「明確要求職務行為連結對價」，在立法者未進一步修正構成要件下，檢察官提出事證無法作有罪推定，最後判廖等8人通通無罪，經上訴最高法院後駁回定讞。

廖姓科長向台中地院聲請刑事補償，從2018年1月10日遭檢察官聲押禁見獲准，到同年5月9日以40萬元交保，共遭羈押120日，請求每日5000元折算1日支付刑事補償金。

法官認為，廖男在無罪判決確定後聲請刑事補償，未超過2年法定期間。依《刑事補償法》規定，受到羈押補償每日可支付3000元以上5000元以下。補償金額則應審酌情況，尤應注意公務員行為違法或不當情節、受害人所受損失及可歸責事由程度，避免補償失當或浮濫。

法官表示，廖男以每日5000元最高額標準請求補償，考量他遭羈押時擔任科長、已婚、有2名就讀國小的小孩，當時遭停職，雖復職但停職期間只能領半薪。羈押期間備受打擊，身心遭受痛苦、名譽減損及人身自由拘束均屬匪淺。最後裁定以每日3500元折算一日為適當，補償金額共42萬元。

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