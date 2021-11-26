痛批擁核方「偽科學、說謊成性」　邱顯智：核四安全是天大謊言

▲時代力量黨團舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四等4大公投案將在12月18日投票，時代力量3名立委王婉諭、邱顯智、陳椒華26日舉行「偽科學終將失敗，核四無重啟條件」記者會。畢業於台大地質科學系的王婉諭會中批評，擁核人士將反核四方打為不相信科學的盲目支持者，實際上，其完全不尊重地質科學專業，「一直否認這些事實調查才是偽科學」；邱顯智說，擁核集團說謊成性，把人民生命安全視為無物。

王婉諭今天說，擁核方頻以「科學終將勝利」等標語將反對方打成不相信科學的盲目支持者，但實際上，根據地質學家專業調查，核四廠1、2號機正下方有一條長度至少2公里、橫跨6到8公尺的S斷層，且核四外海也有長達93公里以上的活動斷層存在，一旦發生大地震，以現在核四廠的安全係數，恐怕也不足以支撐。

王婉諭直言，即便有這麼多專家學者拿出數據資料，核四公投領銜人黃士修仍然批評他們「學術詐欺」，完全藐視、不尊重地質科學的本質，「公投不應該是一場賭注」，討論公投時應該根據理性、事實根據做抉擇，不應該說反對核四重啟就是偽科學，一直否認這些事實調查才是偽科學。

針對核廢議題，王婉諭說，前總統馬英九和部分民間團體的說法不負責任，根據民調，有7成民眾不願意把核廢料放在自己的縣市，也沒有任何一位縣市首長願意接受核廢料，而即便台電早就允諾將低階核廢料遷出蘭嶼，但至今仍無法進行地方說明會。

邱顯智強調，安全是重啟核四最基本的條件，核四反覆停工、復工，就算在封存前也沒有完工，遑論通過驗收，2013年馬政府提出核四重啟，當時經濟部組成強化安全檢測小組，將檢驗報告送給原能會審閱，根據監察院調查，當時台電送給原能會187份報告中，僅155份獲審核通過，其餘32份均被停審或被退件。

邱顯智批評，當年撒下「核四安全無虞」天大謊言的擁核集團，到現在還在繼續散播核四安全論，還要求重啟核四，這是說謊成性，把台灣人民生命安全視為無物。