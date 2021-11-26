　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

智利開放「3歲以上」兒童接種新冠疫苗　廠牌曝光！

▲▼新冠,疫苗,兒童。（圖／路透）

▲智利決定開放3歲以上兒童接種疫苗。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

智利25日宣布，將開始對3歲以上兒童施打新冠疫苗，初步預估施打的會是大陸科興疫苗（Sinovac），而當地政府先前就已開放6至15歲兒童接種該疫苗。不過由於中國大陸研究顯示，科興疫苗在年紀較大的兒童中，發生不良反應的比率較高，因此16歲至18歲的青少年施打的是輝瑞／BNT疫苗。

智利累計確診175萬人，3.8萬人病歿，因此當局也積極推動疫苗接種。智利公共衛生研究所（Public Health Institute）25日宣布，將把新冠疫苗接種的年齡門檻從6歲下修至3歲，也就是3歲以上兒童也開始可以接種新冠疫苗。在此之前，委內瑞拉、哥倫比亞以及阿根廷都已經開始替3歲以上兒童接種新冠疫苗。

當局表示，這一批新開放的接種對象將會施打大陸科興疫苗（Sinovac），該疫苗目前已經施打在6至15歲兒童身上，不過16至18歲兒童則是接種輝瑞／BNT疫苗。事實上，根據中國研究顯示，科興疫苗在年紀較長的兒童身上發生不良反應的機率較高，這也是當局決定針對不同年齡層施打不同疫苗廠牌的原因。

尼加拉瓜與古巴則是開放讓2歲以上兒童接種疫苗。另一方面，歐洲也將開放年幼兒童接種新冠疫苗。歐盟藥品管理局（EMA）25日才批准5至11歲的兒童可施打輝瑞／BNT疫苗。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
LIVE／ET午間新聞：JFK女郎染毒被逮最新畫面曝光　竟是
兄弟撂「好好照顧」！瑪莎3惡少變小綿羊　看守所說話了
連地板都拆光走人！IKEA「重回敦北」原因曝光
快訊／強化台美合作！蔡英文宣布「這單位」將進駐華府
新變種Nu魔王來了！　前台大醫示警「這隻可能玩真的」
狼醫稱「下體是魔笛」！拐騙百女無套治癌　診療畫面曝
英國「打AZ」逃過疫情反撲！他點出1免疫武器　比抗體更持久
辣模賈曈曈起底！「胸部大到滾下樓」　超巨三圍曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓新冠疫情告急！「突破感染」重症創新高　1310人苦等不到病床

真子30年來首次呼吸「自由空氣」！　一身便裝跟尪閒逛紐約街頭

前友邦索羅門群島民眾抗議親中總理　外交部：僑胞均平安

英國「打AZ」逃過疫情反撲！他點出1免疫武器　比抗體更持久

正妹賣蛋捲「裡面都沒穿」　巨乳半球炸出！肉色誘惑聚人心

智利開放「3歲以上」兒童接種新冠疫苗　廠牌曝光！

狼醫稱「下體是魔笛」！拐騙百女無套治癌　變態診療畫面曝光

一群蜥蜴聚集河邊！12歲童好奇探看...驚見一具女屍嚇壞

新變異「Nu」入侵香港！WHO召緊急會議　英國禁非洲6國航班

美議員大秀台國旗！　推特發文：剛剛在「台灣共和國」落地

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

71歲譚詠麟爆睡23歲粉絲！發聲駁斥 女粉男友再貼「脫褲照」嗆聲

南韓新冠疫情告急！「突破感染」重症創新高　1310人苦等不到病床

真子30年來首次呼吸「自由空氣」！　一身便裝跟尪閒逛紐約街頭

前友邦索羅門群島民眾抗議親中總理　外交部：僑胞均平安

英國「打AZ」逃過疫情反撲！他點出1免疫武器　比抗體更持久

正妹賣蛋捲「裡面都沒穿」　巨乳半球炸出！肉色誘惑聚人心

智利開放「3歲以上」兒童接種新冠疫苗　廠牌曝光！

狼醫稱「下體是魔笛」！拐騙百女無套治癌　變態診療畫面曝光

一群蜥蜴聚集河邊！12歲童好奇探看...驚見一具女屍嚇壞

新變異「Nu」入侵香港！WHO召緊急會議　英國禁非洲6國航班

美議員大秀台國旗！　推特發文：剛剛在「台灣共和國」落地

微波爐也有節能標章！富及第領先業界獲證　美型微波爐CP值爆表讓KOL盛讚：「懶人救星」

JKF女郎賈曈曈落網畫面曝！「口袋股一包」　低胸露深溝狼狽遭逮

重申美對台承諾堅若磐石！　古野：相信未來美官員訪台灣會變常態

高雄首購族別哭！　一超值區800萬買2房加車位

張文綺從歌手到主持　出道12年身材始終如一

夢幻橋中橋秒置身日劇！火車呼嘯而過成台中新熱點　還能順遊濕地

欠8百萬不爽還！一次惹惱兩大幫派　黑幫聯盟找上門潑漆又開槍

兄弟撂話「好好照顧」！瑪莎3惡少秒變小綿羊　看守所說話了

全國第1／健康城市暨高齡友善城市卓越獎　獎落台東

基捷北捷有280公尺距離「轉乘效果很差」　柯文哲：不要為了做而做

國際熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

新冠變種入侵亞洲！突變點「大量到難以置信」

索羅門動亂擴大 對台斷交成導火線

英國打AZ逃過疫情反撲　免疫武器曝光

中國駐立陶宛使館宣布暫停領事業務　隨即砍聲明

狼醫稱「下體是魔笛」！拐騙百女無套治癌

金正恩皮衣穿搭掀模仿熱潮　北韓下令禁止

碧眼女孩震撼全球！逃離阿富汗得義大利庇護

歐盟EMA批准「5至11歲兒童接種BNT」！

歐盟推一致標準：民眾「打追加劑」才能出國

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

怕Nu降低疫苗效力　英禁南非等6國航班

魔術師直播預測樂透結果「6碼全中」

西伯利亞礦坑爆炸至少11死　46人仍受困

更多熱門

相關新聞

新變異「Nu」入侵香港！WHO急召會議

新變異「Nu」入侵香港！WHO急召會議

非洲內陸國家波札那（位於辛巴威西南）發現新冠肺炎新型變種病毒「B.1.1.529」，其次突蛋白攜帶32種突變，是目前為止變異最多的變種病毒，可能會對目前疫苗防護力造成威脅。為此，世界衛生組織（WHO）表示，將於當地時間26日召開特別會議，討論該變種病毒如何對目前疫苗與治療方式產生何種影響。

怕Nu降低疫苗效力　英禁南非等6國航班

怕Nu降低疫苗效力　英禁南非等6國航班

歐盟推一致標準：民眾「打追加劑」才能出國

歐盟推一致標準：民眾「打追加劑」才能出國

移民署籲：符合資格的外籍人士預約打疫苗

移民署籲：符合資格的外籍人士預約打疫苗

陸若與病毒共存　恐日增27萬確診

陸若與病毒共存　恐日增27萬確診

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

惹不起「天生易怒」星座Top 3

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

又有公司要給工作！鄧佳華1原因回絕

女友7秒「剝蝦神技」反轉　他驚覺被騙7年

想逃離都市！女主播一查「台東29年老房售價」嚇到夢碎

國小女兒美字「班導也佩服」　方法曝光了

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面