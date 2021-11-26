怕新變異株「Nu」降低疫苗效力　英國宣布禁止南非等6國航班

記者黃翊婷／綜合報導

非洲波札那出現新冠變異株，學名為B.1.1.529，最終可能被命名為「Nu」，由於其刺突蛋白攜帶32種突變，傳染力恐勝Delta。英國25日宣布，自當地時間週五（26日）凌晨零時起，禁止南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼共6國的航班。

▲英國宣布禁止南非等6國航班。圖為倫敦希斯洛機場。（圖／路透社）

根據《路透社》報導，「B.1.1.529」目前在南非傳播，英國擔心該變異株可能會降低疫苗的有效性，甚至危及國內對抗疫情的努力，因此在25日宣布，自當地時間週五（26日）凌晨零時起，禁止來自南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼共6國的航班，從這6國返回的英國籍旅客則必須進行隔離。

英國衛生安全局表示，「B.1.1.529」具有與原始冠狀病毒完全不一樣的刺突蛋白。英國衛生安全局首席執行長哈里斯（Jenny Harries）認為，這是目前為止遇到最強大的變異株，相關單位已經在進行緊急研究，希望能進一步了解它的傳染性以及嚴重程度。

衛生大臣賈維德（Sajid Javid）指出，雖然「B.1.1.529」本週首次被發現，但比起目前主流的Delta變異株，英國這次更快採取旅行限制措施，畢竟「B.1.1.529」刺突蛋白攜帶32種突變，恐怕比Delta更具傳染性，「我們目前擁有的疫苗可能對它的效果較差」，所以在得到更多相關數據之前，旅行限制措施是有必要的。

▲新發現的「B.1.1.529」擁有與原始冠狀病毒完全不一樣的刺突蛋白。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

據了解，「B.1.1.529」已在至少3個國家現蹤，目前全球約僅10起個案，分別為波札那3例、南非6例、香港1例（個案由南非返回香港）。最先發現此病毒開始傳播的倫敦帝國學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）認為，這些突變相當可怕，這種病毒可能「比其他幾乎任何病毒都要糟糕」，包括目前在全世界占主導地位的Delta病毒。

倫敦大學學院遺傳學家巴盧（Francois Balloux）也指出，這種變異株可能比Delta病毒更能躲避抗體，應被密切監控，但沒有必要過度擔心，除非病例開始上升。