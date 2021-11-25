大陸若與病毒共存　專家估將「日增至少27萬確診」醫療恐崩潰

▲中國大陸疫情趨緩。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

在中國大陸繼續採取「零容忍」防疫政策之際，不少國家開始「與病毒共存」，引起民眾討論。對此，北京大學研究推算，大陸一旦採取共存政策，每日將新增至少27萬例新冠確診，為醫療系統帶來難以承受的負擔。

北京大學研究團隊24日在《中國疾病預防控制中心周報》發表論文，內容參照已採取共存政策國家的確診情況，估算出中國大陸共存政策下的確診數字下限。

其中，若比照疫情較嚴重的美國，大陸每日將出現63萬例新冠確診，其中2.2萬例為重症，而比照疫情相對輕微的英國，每日仍將出現27萬例新冠確診，其中9000例為重症。

論文指出，共存政策將令大陸2天內的重症病例，超過2020年首2個月的重症病例總數，即1.19萬人，因此一旦採取「與病毒共存」政策，將直接引發疫情大規模爆發，並為醫療系統帶來難以承受的負擔。

▲鐘南山反對防控層層加碼。（圖／路透社）

另外，中國工程院院士、防疫專家鐘南山今（25）日指出，截至今年11月24日，全國接種兩針新冠疫苗的人數也達到10.8億，佔總人口的76.8%，到今年年底要到80%。

他同時強調，國家制定的疫情常態化防控措施是有效的，可行的，但這種防疫的措施到個別基層，出現了「層層加碼」的現象，造成了群眾生活上、工作上、思想上的混亂，所以有責任、有擔當的媒體要敢於發聲，發出理性的聲音。