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IRPMA聯合48間跨國藥廠　響應捐血活動

▲IRPMA再度攜手台北捐血中心發起《感謝有你，愛藥延續》捐血活動，聯合48間跨國藥廠一同響應，延續去年「IRPMA CAN HELP」的奉獻精神。（圖／中華民國開發性製藥研究協會提供）

▲IRPMA再度攜手台北捐血中心發起《感謝有你，愛藥延續》捐血活動，聯合48間跨國藥廠一同響應，延續去年「IRPMA CAN HELP」的奉獻精神。

圖、文／中華民國開發性製藥研究協會提供

新冠疫情漸趨緩和，但血庫依舊告急！由多家跨國性原開發藥廠組成的中華民國開發性製藥研究協會(International Research-Based Pharmaceutical Manufacturers Association，以下簡稱IRPMA)，今（25）日，再度攜手台北捐血中心發起《感謝有你，愛藥延續》捐血活動，聯合48間跨國藥廠一同響應，延續去年「IRPMA CAN HELP」的奉獻精神，希望在感恩節當日透過具體行動感謝疫情期間扛起防疫重任的醫護人員及所有防疫英雄，同時幫助有需要的患者。兩處捐血點分別設在信義區華南總行大樓與中山區南山民生大樓，捐血車滿載估計逾300袋熱血。

自五月中全國疫情警戒提升至三級，嚴重影響捐血意願，全台血液庫存一度只剩6.5天用量，現在雖然疫情趨緩，血庫存量仍然吃緊。台北捐血中心呼籲民眾新冠疫苗研發需要時間，而救人的血液可以即時奉獻，鼓勵民眾打完疫，後若沒有發燒等不適症狀，還是可以捐血。

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▲▲IRPMA理事長陳榮華(中間)帶領藥界伙伴，在感恩節當日透過具體行動感謝疫情期間扛起防疫重任的醫護人員及所有防疫英雄，同時幫助有需要的患者，捐血車滿載估計逾300袋熱血，在歲末年終中預先為「血庫」注入暖流。（圖／中華民國開發性製藥研究協會提供）

▲IRPMA理事長陳榮華(中間)帶領藥界伙伴，在感恩節當日透過具體行動感謝疫情期間扛起防疫重任的醫護人員及所有防疫英雄，同時幫助有需要的患者，捐血車滿載估計逾300袋熱血，在歲末年終中預先為「血庫」注入暖流。

IRPMA自於民國八十一年成立以來，致力於促進研究開發性藥業的發展，提升藥業的倫理水準，以及加強對全民健康的貢獻。今年再度舉辦捐血活動，延續去年的熱情，一早就可看到等待捐血的排隊隊伍，除了藥業夥伴，鄰近的辦公大樓，包括微風南山、華南銀行總行，也有同仁加入響應，人人都希望付出一己之力，為台灣民眾健康加油打氣！IRPMA理事長陳榮華也親臨現場捐血，他表示：「今年因為疫情全民都飽受煎熬，尤其站在第一線的所有防疫英雄，這次協會再度與台北捐血中心合作，希望透過具體行動表達對他們的感謝，也希望捐血活動成為協會傳統，每年都將號召夥伴們挽袖捐熱血，延續『IRPMA CAN HELP！』的精神」。

▲IRPMA全體會員公司積極推動新藥發展，對人類健康持續作出貢獻，除了感謝扛起防疫重任的醫護人員和防疫英雄外，也感謝各原開發藥廠積極投入創新研發，讓民眾早日回歸日常生活。（圖／中華民國開發性製藥研究協會提供）

▲IRPMA全體會員公司積極推動新藥發展，對人類健康持續作出貢獻，除了感謝扛起防疫重任的醫護人員和防疫英雄外，也感謝各原開發藥廠積極投入創新研發，讓民眾早日回歸日常生活。

IRPMA公共事務委員會主席張博勝、李明法也表示：「國內的疫情趨緩，疫苗施打率逐漸上升，全民也養成正確的防疫觀念，而近日國際原開發藥廠更傳出佳音，成功開發出抗新冠病毒口服藥物，讓治療新冠肺炎有更多的選擇。IRPMA全體會員公司積極推動新藥發展，對人類健康持續作出貢獻，這次捐血主題《感謝有你 愛藥延續》，除了感謝扛起防疫重任的醫護人員和防疫英雄外，也感謝各原開發藥廠積極投入創新研發，讓我們早日回歸日常生活。」

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