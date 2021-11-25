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信義房屋台南23家分店　邀民眾齊挽袖捐血

▲▼信義房屋,捐血,台南,集賢會,公益。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋台南區的同仁發起捐血活動，不但親自挽袖捐血，還準備小禮物給捐血民眾。（圖／信義房屋提供）

房產中心／綜合報導

疫情期間，全台捐血人數難免受到影響，血液庫存量屢屢告急；近期雖有回穩，但「捐血不能停」，才能確保病人的生命與醫療權益。信義房屋台南區23家分店舉辦捐血活動，不僅同仁熱烈響應，紛紛挽袖捐血，更準備公益餅乾等小禮物，鼓勵民眾一起加入捐血行列，全天總計募得221袋血源，其中包括40袋分離術血小板；信義房屋表示，由於反應熱烈，不排除未來每年定期舉辦1至2次，希望發揮一己之力，捐血助人。

信義房屋台南區各分店20日舉辦捐血活動，信義房屋「集賢會」成員、台南民生店店長韓秀蘭表示，今年在集賢會群組看到同仁提起台灣面臨缺血窘境，各縣市許多分店也陸續舉辦捐血活動，因而起心動念也在台南舉辦一場，邀請同仁、民眾一起響應。

韓秀蘭說，20日活動當天，同仁及民眾都十分踴躍，23間分店的同仁，共捐出約80袋血源，各分店也在總公司的支持下，購買台南有名的葡吉餐包、咖啡券、家扶中心公益餅乾等，作為小禮物，鼓勵民眾一起響應，最後全天累計募得221袋血源，其中包括了每袋需耗時約1.5小時的分離術血小板，可看出捐血人熱情響應。

▲▼信義房屋,捐血,台南,集賢會,公益。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋台南區的同仁積極響應捐血活動，一整天共募得221袋血源。

韓秀蘭說，由於同仁積極挽袖捐血，對於能夠參與公益活動十分熱心，活動當天，還遇到老客戶正好擔任捐血中心志工，給予信義房屋舉辦的捐血活動極大好評，因此，未來不排除將捐血活動變成台南地區分店的「例行事項」，每年定期舉辦1至2場，期待能發揮力量，幫助需要的病人。

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