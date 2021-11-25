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鍾南山：中國是新冠患者最少國家　先有「集體自由」才有個人自由

▲▼大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

▲鍾南山。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中國工程院院士鍾南山25日出席「中國網絡媒體論壇」，他表示，中國是世界上新冠患者人數最少的國家，患病率只有美國的1678分之一，同時有最低的死亡率，「中國的死亡率是十萬分之0.4，是美國的606分之一。」

鍾南山指出，西方有些國家很注重「人權」，提倡尊重「個人自由」的權利，「在新冠疫情形勢下，他們有不戴口罩的自由，有集會的自由，有不打疫苗的自由，但這樣造成了疫情肆虐，反復出現大量感染或者死亡病例。」

鍾南山提到，在和全球突發性公共衛生事件鬥爭的領域，講究的最高人權就是生存權，而且是健康的生存權，「所以中國在生命至上的指導思想下，在強大媒體網絡的推動下，大多數人自覺戴口罩，自覺限制個人活動範圍，減少社會的傳播，自覺配合核酸篩查和追蹤密切接觸者。」

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

鍾南山強調，中國成為世界上新冠患者人數最少的國家，患病率只有美國的1678分之一，同時有最低的死亡率，「中國的死亡率是十萬分之0.4，是美國的606分之一。」

鍾南山表示，從去年3、4月開始一直到現在，他們爭取了差不多20個月的疫情穩定期，為重啓經濟和各種健康的社會活動建立了非常好的基礎，「我們需要的是集體的自由，社會的自由和國家的自由，只有有了這些自由，才會有個人自由，而不是先想個人自由。」

鍾南山提到，錯誤的信息和虛假的信息傳播像病毒傳播一樣快，甚至更快，通過網絡傳出的虛假信息很容易被大規模傳播，造成信息疫情和社會動蕩。

鍾南山指出，比如說西方某些國家利用網絡輿論上的霸權，在相當一段時間內向群眾灌輸新冠病毒是『在中國的實驗室生產』，後來又改了，說是在『我國實驗室製造或洩漏的』。」

鍾南山強調，因為西方媒體的一些錯誤言論，世界上相當一部分地方的公眾對實情是不瞭解的，或者是片面的，這導致當地的華人華僑受到歧視的情況成倍增加，這就是負能量被推波助瀾的結果，「在我國防控疫情工作中，有些基層對防疫政策層層加碼，這不利於政策的實施，媒體也需要有責任和擔當，宣傳正確的主張，以正亂象。」

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

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