疫情衝擊紅蔥頭農　陳亭妃促農委會顧台灣味

▲疫情衝擊紅蔥頭農，陳亭妃要求農委會應趕快進行產銷調節，包括收購、加工、行銷，疫情最困難的時刻已經過去，要趕快想辦法幫助紅蔥頭農民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

紅蔥頭是家常料理經常使用的爆香香料，無論小吃攤、餐廳都會用這樣的「台灣味」，不過因為今年的疫情影響，三級警戒期間，小吃攤和餐廳不能做生意，連帶影響紅蔥頭的需求量，如今還在消化冷藏紅蔥頭，量多導致價格下跌農民苦哈哈，立委陳亭妃向農委會主委陳吉仲反映，陳吉仲承諾會立即協助處理。

台南是紅蔥頭的「故鄉」，根據農委會資料顯示，2020年國產紅蔥頭約1萬噸，台南佔9400噸，佔比高達94％，產值高達8億。安南區的種植面積也多達150公頃。台南市議長郭信良表示，紅蔥頭是正港台灣味，不能讓紅蔥頭農友生活有壓力，應有產銷調節措施讓農民度過難關。

去年進口紅蔥頭、珠蔥、大頭蔥的總量，生鮮或冷藏的分蔥加上乾分蔥，農委會總計也有達3437噸，進口量仍多，台南市安南區砂崙里里長陳泰豐指出，加工廠製成紅蔥頭醬、蔥仔酥，多用進口品質較差的紅蔥頭，再加上台灣品質好又香的紅蔥頭，里內農民就希望針對紅蔥頭進口，能像蒜頭一樣有保護農民的稅率調整等機制。

陳亭妃說，一接到農民和里長反映此問題時，她也立即打電話給陳吉仲，請主委了解紅蔥頭產銷失衡的嚴重性，不要讓農民覺得無人聞問。陳吉仲承諾，會盡速盤點紅蔥頭收購和調節問題，穩定價格。