大同大學有愛　創作繪本及桌遊前進啟聰啟明學校

▲▼大同大學跨領域創作繪本及桌遊。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

跨領域創作不光是口號，大同大學的學生透過跨科系合作，協力完成四套繪本及桌遊，這是大同大學第一套「繪本+桌遊」出版品，將在12月前進啟明學校和啟聰學校，帶領跨年級學生透過讀繪本、玩桌遊，了解自我認同以及群體差異，讓孩子「那些說不出口的心事」得到共鳴。

不管在大學或研究單位，跨領域創作已經成為新興潮流，由應外系老師趙琇芬、通識中心李懿純兩位老師合開的「全球議題敘事創作」課程，學生透過跨領域合作，完成四套繪本及桌遊，繪本共有「3C產品、自我認同、自閉症、同儕相處」四個主題，從故事內容、插圖、中英文編寫到後期出版，都是學生們從零開始製作。

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參與創作的大四學生褚伊庭說，因為是跨領域的課程，並非每個同學都會畫畫、設計，或者用英文寫作，需要費很多心力才能完成，加上每一本繪本要搭配桌遊，難度更高，「其實差點都想放棄了，還好有堅持到最後」。

▲在指導老師李懿純(左)、趙琇芬帶領下，學生進行跨領域創作繪本及桌遊。（圖／大同大學提供）

應外系老師趙琇芬則說，「桌遊誕生是一場美麗的意外！」學生本來要帶著繪本到國小分享導讀，沒想到疫情三級警戒，全部改為線上授課，在大家討論過後，決定讓故事的表達更多元，除繪本外，再加上桌遊，兩者互相結合，透過閱讀繪本，更能懂得桌遊的內容。

大同大學表示，四套繪本和桌遊，本月先以精裝本出版，學生將在下個月前進到啟明、啟聰校園分享；另為了讓更多孩子分享，校方也準備20套「繪本+桌遊」開放國小圖書館或輔導室免費索取，一校限一套，相關申請方式請見大同大學臉書，送完為止。