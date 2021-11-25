把仇家「皮帶綁樹上」痛毆！他被丟路邊送醫不治　2惡煞下場曝

▲楊姓男子和張姓男子因故結怨，楊男為報復張男，竟叫人將張綑在樹上。（圖／Pixabay）



記者林冠吟／綜合報導

新北一名張姓男子去年8月和楊姓男子因故發生爭執，動手痛毆楊男，讓楊男懷恨在心；楊男在被打後隔2日，探聽到張男在某汽車旅館內休息，竟找來林姓友人等，痛毆張男，更將張男強拉進車內前往五股觀音山區某路旁，先是以皮帶將張男綑在樹上，再繼續對他痛毆，導致張男傷重不治。新北地院審理後，依傷害致死罪，分別判楊、林2人有期徒刑9年10月與9年8月。

張姓男子去年和楊姓男子在新北某摩鐵聚會，不料卻因此發生衝突，當下張男立即找人痛毆楊男，楊男因此懷恨在心；事發後僅隔2天，楊男就打聽到張男在某汽車旅館內休息，便號召林姓友人和多名少年前往汽車旅館，痛毆張男後離開，但楊男疑似仍覺得打得不過癮，再度返回張男所在的汽車旅館內，強行將人拉上車載往觀音山區，以皮帶將張男固定在樹上後，再對其施暴、噴辣椒水得逞。

張男被打得奄奄一息，楊男擔心若將張男送醫會讓犯行會敗露，便將張男丟棄在新莊19號越堤道路旁後便離開。直到附近路人經過看見，才發現張男倒臥在旁，緊急撥打119報案，張男到院後仍傷重不治。

庭審時，打人的楊男和林男皆承認有毆打、傷害張男，但強調並無殺人犯意。新北地院審理後指出，楊、林等2人和張男並無深仇大恨，其毆打張男的主要原因是為了要「教訓張男」，法官審酌楊男等人當時並未從車上拿出殺傷力更大的武器，如開山刀等，加上張男的傷勢多集中在四肢，認定2人未涉嫌違反殺人罪，而應以傷害致死罪為準。

法官怒批楊、林2人手段兇殘、目無法紀，顯然沒有尊重他人生命身體法益的概念，惡性重大，使死者家屬痛失親人，留下終生無法彌補的遺憾，依傷害致死罪分別對2人判處有期徒刑9年10月與9年8月。