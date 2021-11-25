解放軍公布現役主戰軍武　加速發展遠海防衛、遠程打擊新式裝備

▲解放軍15式輕型坦克。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸國防部今（25）日公布「十三五」時期，解放軍骨幹建設裝備發展情況。包括陸軍15式新型輕型坦克、遠程箱式火箭炮、直-20直升機列裝部隊，海軍首艘國產航母、075兩棲攻擊艦、055萬噸驅逐艦下水入役，空軍殲-20、殲-16、殲-10C戰機代次搭配、形成實戰能力，火箭軍東風-17導彈、東風-26導彈等批量裝備。

▲大陸國產航母山東艦。（圖／翻攝澎湃新聞）

大陸國防部發言人吳謙表示，「十三五」時期，在裝備建設總體形態上，淘汰一代裝備、壓減二代裝備、批量列裝三代以上裝備，基本建成以三代為主體、四代為骨幹的裝備體系，「傳統地面作戰、近岸防禦裝備數量適度壓縮，遠海防衛、遠程打擊等新型裝備加速發展。」

在空軍建設方面，殲-20、運-20、空警-500、紅-9B和新型電戰機殲-16D、高空無人偵察機「無偵-7」等新型國產主戰裝備，陸續加入戰鬥序列、投入實戰化訓練，形成戰鬥力。

▲解放軍空軍殲-16D電子戰機。（圖／翻攝澎湃新聞）

吳謙指出，在聯合作戰裝備體系上，陸上重、中、輕裝備比例更加優化、整體推進建設，海上航母編隊、兩棲編隊裝備系列化發展，空中制空作戰、電子對抗、運輸投送等裝備體系不斷完善，中遠程精確打擊能力不斷增強，基礎資訊網路覆蓋國土。

▲解放軍火箭軍東風17導彈。（圖／翻攝澎湃新聞）

對於推進武器裝備現代化，吳謙強調，解放軍正構建與新體制相適應的裝備建設管理機制和工作模式，推動自主創新、自主可控、自主研製與開放交流相結合的裝備發展格局，「將全力以赴加快武器裝備現代化，在新的起點上推動我軍武器裝備建設再上一個大台階。」