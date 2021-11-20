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解放軍轟-20連「官宣照」都隱形！　專家：可能會胎死腹中

▲▼解放軍轟-20新型隱形轟炸機模型。（圖／翻攝 央視）

▲解放軍轟-20新型隱形轟炸機，到現在連官宣照都還是隱形。（圖／翻攝央視）

記者林彥臣／綜合報導

在中國空軍節的宣傳片中，有一款神秘飛機模型引起廣大網友的熱烈討論，推測它就是傳聞已久的轟-20隱形轟炸機，但是不僅實機至今尚未正式亮項，甚至連官方釋出的外觀照都沒有，對此有軍事專家認為，轟-20在研發過程可能遇了不少困難待克服，不論從成本、技術還是解放軍的作戰需求考量，轟-20都有可能會胎死腹中。

根據《美國之音》報導，台灣軍事專家吳明杰表示，今日解放軍已經在高超音速武器領域有所斬獲，那麼轟-20也就失去了它的發展價值跟意義，因為高超音速武器的成本更為低廉，而且能從太空對美國本土發動攻擊，對美國來說防禦上也更加困難。

▲▼解放軍轟-20新型隱形轟炸機模型。（圖／翻攝 央視）

▲專家認為，不論成本、技術、作戰需求，轟-20都很可能會胎死腹中。（圖／翻攝央視）

吳明杰說，轟-20可能砸了大錢還不能確定能否突破技術以及滿足作戰需求，如果解放軍選擇以高超音速武器作為它未來發展重點，那麼轟-20是否還會繼續研發、量產，都是個問號「不管是成本、技術，或者是所謂的作戰需求來說，都有可能讓轟-20胎死腹中。」

新加坡《詹氏防衛雜誌》編輯黃加榮也在接受《美國之音》訪問時表示，雖然轟-20能夠將空中力量投射到更遠的距離並提高生存能力，但它絕不是一種「改變遊戲規則」的武器裝備。

黃加榮認為，相形之下，中國最近利用無人機進行大型軍事演習，將無人機獲得的信息傳送給指揮所，以支持空降戰鬥機群進行突防和突擊行動，演練遠距離和大規模端對端作戰的能力，對中國國防戰略而言，無人機的發展可能比轟-20更為迫切。

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