日防省稱解放軍船艦進入領海　張競：新聞稿藏頭露尾「誤導視聽」

▲日本防衛省稱解放軍測量艦進入領海。（圖／翻攝日本防衛省）



記者蔡紹堅／綜合報導

日本防衛省19日發出新聞稿，稱17日晚間發現一艘解放軍測量艦進入日本領海。對此，中華戰略學會研究員張競指出，該份新聞稿藏頭露尾，刻意迴避提到吐噶喇海峽（Tokara Strait），「日本防衛省故意不去提，而存心去用屋久島及口永良部島當參考地標，這不就是在誤導視聽，擺明是在打『認知戰』嗎？」

張競表示，首先、本事件發生在11月17日至11月18日夜間，最後資訊是11月18日凌晨1時20分，對比新聞稿發布時間為11月19日，日本防衛省官僚體制作業步調有點緩慢，「對比防衛省平常對於中國大陸與俄羅斯軍機在其周邊空域活動，多在當日發佈新聞稿，本次很奇怪地要延後一日，其中有何玄機？難道在斟酌字辭，以便提出政治指控，進行媒體操作嗎？」

張競指出，其次、11月17日下午8時40分是由海上自衛隊駐九州鹿屋航空基地第一航空群所轄P-1海上巡邏機，於鹿兒島縣屋久島南方臨接區（毗連區contiguous zone）水域，初步偵獲該艦；但在4小時40分鐘後，亦就是11月18日凌晨1時20分，該艦動態係由何種方式，掌握其船位係處於口永良部島西部臨接區（毗連區contiguous zone）水域，防衛省並未清楚說明。

張競提到，假若僅依據此兩次動態資訊，中間有如此長久時間，無法掌握其動態，然後就推估出該艦曾進入過日本領海，這不但是該檢討海域監偵作業體系漏失動態掌握，此種武斷推估此期間內之航跡，更曝露出作業粗糙無比，「再者，假若日本防衛省能夠掌握前述4個小時40分鐘內解放軍艦艇過境周邊海域之完整航跡，就應該拿出來證明該艦確實進入過日本領海，否則故弄玄虛，行事實在有欠光明磊落。」

▼日本防省附上的船艦資料。（圖／翻攝日本防衛省）



張競表示，「平心而論，以日本自衛隊對周邊海域目標動態監控能力，諸位是要相信在這4小時40分鐘自衛隊並未掌握該艦航跡，還是認為日本自衛隊明明知道該艦航跡並未進入日本領海，但卻存心說得不明不白，刻意聲稱透過情報判斷，獲知該艦曾航行進入日本領海？」

張競指出，此外，日本自衛隊既然在1117/2040已派P-1型機前往查證目標，到最後居然只能公佈艦型，但卻無法明確指認該艦編號（舷號），「請問以P-1型機所配備夜視裝備，您能不能接受日本自衛隊只能看出艦艇型式，但卻無法辨識編號。」

張競提到，最後公布新聞稿時，只能宣稱是解放軍海軍636A型海洋綜合調查船，公布資訊還要端出Jane’s Fighting Ships援引其中諸元資料，但卻連一張照片都沒有，「這會不會讓人更加懷疑，日本自衛隊每年要耗費如此高預算，究竟錢花到那邊去？作業水準只有如此，到底是有沒有道理？」

張競還說，而且，日本防衛省發布新聞藏頭露尾，語焉不詳地用屋久島及口永良部島當參考地標，但就是不明講解放軍艦艇船位其實是在吐噶喇海峽國際水道上，「各位只要仔細看看前述內容，就知道防衛省對外發佈消息時，刻意迴避提到吐噶喇海峽，其實新聞稿寫作技巧相當詭異。」

▼中華戰略研究學會研究員張競。（圖／記者任以芳攝）



張競表示，假若不去對比相關海圖，對於此等海域不熟悉之讀者，實在會看不出解放軍艦艇是航行在再正常不過之吐噶喇海峽（Tokara Strait），「日本防衛省故意不去提，而存心去用屋久島及口永良部島當參考地標，這不就是在誤導視聽，擺明是在打『認知戰』嗎？」

張競指出，吐噶喇海峽水域各島之間最窄處還有30海浬，所以就海域航行權利來說，最窄處中間還有6海浬寛度可供穿越通航，所以故弄玄虛聲稱解放軍船位是在日本領海外鄰接區海域，根本就是故佈疑陣玩弄話術，避談該艦完全是合法穿越航行。

張競認為，其實情報戰線上相互鬥爭，老早是在戰場開火前就已經登場，要判斷解放軍艦艇在11月17日20時40分是由日本自衛隊P-1海上巡邏機所「偵獲」，抑或是該機是依據其他預警資訊（截收電子信號或通信內容），然後再奉命前往查證，依據海域監偵觀通預警體系戰術導引，完成攔截查證？只要從該機自鹿屋基地起飛後航行軌跡就可以順利辨識。

張競提到，除飛航軌跡外，該機飛航高度更是重要參數，畢竟海上偵巡機執行廣域偵巡任務時，其飛航高度會與目標識別鑑定有所不同，此因其所使用之感測器完全不同所致，「所以不論從鹿屋基地直接起飛直接飛往屋久島南部海域，或是從某個飛航盤旋偵巡空域，突然轉向飛往屋久島目標海域，就可以證明該機只是負責後續攔截目標查證鑑定任務，而最初目標動態情資，應該是依據其他情報來源所提供之預警情報資訊。」

張競也說，讓人不解的是，為何日本自衛隊沒有繼續追蹤查證該艦編號（舷號），同時最後在發布新聞稿時，亦未附上照片，「誠然海上偵巡機夜間對海上目標攝影，在公布影像時，會有可能同時讓夜視裝備性能與所取得畫質水準外洩，甚至有些影像還會讓情報偵搜儎臺運動姿態與航行狀況曝光，但此等資訊就支持新聞稿可信度來說確實重要，利弊得失值得權衡。」

張競強調，最後還是要說，情報戰線虛虛實實，發布新聞真真假假，但若是援引Jane’s Fighting Ships，總該確認配備數9隻可不可靠，「就各界所知解放軍636A型海洋綜合調查船目前僅有872竺可楨艦、875錢三強艦、873錢學森艦、874鄧稼先艦以及876錢偉長艦等五艘；而871李四光艦已轉交海警擔任其他勤務；所以怎樣算起來，這個數目都好像不太對。」

張競還說，日本自衛隊沒有確認該艦編號也就算了，發個新聞稿到處掉渣，要佈局抹黑打烏賊戰，也要查查以往記錄，「不知道日本自衛隊還是否記得2016年6月15日解放軍軍艦確實在此水域，曾駛入過日本領海，那時雙方曾異口同聲表示過未違反國際法；難道拖延一天發新聞稿過程中，沒有任何人去比對過檔案記錄嗎？」