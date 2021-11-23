　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

東海防空識別區8週年　張競分析南海防空識別區因何未如外界預期劃設

▲大陸劃設東海防空識別區屆滿八週年。（圖／翻攝張競臉書）

▲大陸劃設東海防空識別區屆滿8週年。（圖／翻攝張競臉書）

記者魏有德／綜合報導

大陸自2013年11月23日劃設東海防空識別區至今屆滿八週年，當時，不少輿論認定其行為將影響國際法理，產生重大政治效應。對此，中華戰略學會研究員張競認為，「如今八年過去，不知道是否有人願意回顧檢討，當初這些政治指控是否成真？還是依然故意裝傻，鬼話繼續扯下去？」

▲▼「馬習會五周年研討會」張競認為，軍事用兵透過武裝衝突，絕非務實解決歧異選項。（圖／取自張競臉書）

▲中華戰略學會研究員張競博士。（圖／取自張競臉書）

張競表示，在此段期間內的東海防空識別區內，各國共同執行對聯合國對北韓禁運海上臨檢行動時，許多相關空中飛航監控活動，就算未曾完全遵從北京所提航空器識別要求，是否因此就受到妨礙與攔截阻止，參與此等行動各個國家海上治安單位，其實都心知肚明。

張競提到，當劃設東海防空識別區八周年時，再回想當初有多少西方學者專家都斷言，中國大陸隨後將繼續劃設南海防空識別區，「但為何到目前為止，儘管許多域外強權不斷派遣軍事機艦進入南海活動，但北京就是沒有繼續劃設南海防空識別區，為何這些預言紛紛落空？ 」

張競指出，當初北京劃設東海防空識別區，確實是因為上海飛航情報區向外海延伸縱深有限，因此其所能掌握民用航空飛航活動資訊不足，致使透過系統連線向解放軍空防體系所提供相關民用航空器飛航資訊，不能夠滿足其敵我識別與預警需求。

因此，中國大陸仿照美國劃設其防空識別區相關法條，藉由劃設東海防空識別區，要求他國政府、民航機構與私人企業在進入東海防空識別區進行飛航活動前，提供相關飛行計畫。然後解放軍空防體系依據由中國大陸外交部與民用航空局所轉知之飛行計畫資訊，配合航空器上應答機，再加上必要時運用無線電以及目視標誌識別，過濾此等飛航活動目標後，就更可以順利將混跡其中，執行抵境偵查情報蒐集活動之航空器辨識出，從而採取應對行動。

張競表示，對比東海空域，中國大陸在南海既有香港飛航情報區與三亞飛航情報區，其所涵蓋空域對海延伸遠比上海飛航情報區來得更遠，其所能掌握民用飛航資訊更為完整，因此，透過系統連線提供前述資訊交由解放軍空防體系運用，「就目前來看，尚能滿足解放軍在南海空域，應對其他國家軍事機艦抵境偵查情報蒐集飛航活動之需求，因此才未曾著手劃設南海防空識別區。」

大陸軍事專家曾明言，是否要劃設南海防空識別區，將要依據空防資訊之需求而定。張競認為，從政治角度解讀劃設東海防空識別區的意涵，便會聯想到北京後續會劃設南海防空識別區。

張競指出，「每次看到有人在猜大陸即將劃設南海防空識別區時，筆者就很想反問，為何從來就沒有探討北京為何未曾劃設黃海與渤海防空識別區？其實只要去比對上海飛航情報區與瀋陽飛航情報區所涵蓋空域後，就更可以理解為何劃設東海防空識別區八年後，尚未劃設南海防空識別區，而且從來就沒有人提劃設黃海與渤海防空識別區。」

張競分析，只要民用航空飛航情報區能夠提供足夠民用航空活動資訊，讓解放軍能夠過濾出藉由民航活動作掩護，混跡於民用航空器航跡之中，對其進行抵境偵察與情蒐活動之軍機，中國大陸就沒有必要在特定空域劃設防空識別區。

至於八年前當北京宣佈劃設東海防空識別區時，媒體報導曾經提及其並未涵蓋彭佳嶼在內。對此，張競強調，是否涵蓋彭佳嶼是非常精心之算計，而非偶然之巧合，「只要注意到中國大陸國防部所繪製之『東海防空識別區示意圖』，特別標示出彭佳嶼所在位置，再加上從北緯24度45分、東經123度00分至北緯26度44分、東經120度58分之劃設連線，刻意從旁切過，一切都在不言中。」
 

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
上班課注意！明天放晴「這時段」卻更冷　回暖隔天冷空氣又來
LIVE／新店爸遭槍殺、超商店員被刺死　徐國勇親上火線說明
快訊／花蓮國安郵局「疑遭放爆裂物」！防爆小組緊急到場
金管會公布「大到不能倒」銀行　6家名單曝光
50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相　前店員認證：超爽的
iHerb暫停對台服務　關務署回應了
要女客脫衣擺POSE　台中推拿師手機驚見138張下體照
吳亦凡、鄭爽徹底GG！　陸官方首度下令「斬斷復出路」
全聯黑五明開跑！咖啡、衛生棉買1送1　「黑品」清單搶先看
75吋電視、空氣清淨機再下殺！　好市多黑五第3波優惠來了
與美嬌妻「3結2離」　顏寬恒認了：都是我的錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

東海防空識別區8週年　張競分析南海防空識別區因何未如外界預期劃設

彭帥事件發酵！歐美抵制冬奧聲浪起　北京：普丁愉快接受出席邀請

向台獨台商發出警告訊號　包承柯：估計還會有其他個案

美國出兵護台是「天方夜譚」　唐永紅：大陸決定兩岸關係走向

陸康美藥業5名獨董連帶億元賠償責任　宣判後上市公司現獨董辭職潮

「遠東被罰」看陸對台政策　唐永紅：明確要求「選邊站隊」

正妹網紅「直播喝農藥」 身亡　骨灰竟被殯儀館掉包：拿去配冥婚

陸團隊打破谷歌懸鈴木「量子霸權」神話　奪超算界戈登貝爾獎

北影正妹增重10公斤參軍　加入火箭軍華麗轉身「東風快遞員」

對立陶宛只降代辦不斷交　陸專家：5大目標解決問題非激化矛盾

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

轎車停路中！駕駛下車吃牛肉湯 民眾怒檢舉：把馬路當停車場？

東海防空識別區8週年　張競分析南海防空識別區因何未如外界預期劃設

彭帥事件發酵！歐美抵制冬奧聲浪起　北京：普丁愉快接受出席邀請

向台獨台商發出警告訊號　包承柯：估計還會有其他個案

美國出兵護台是「天方夜譚」　唐永紅：大陸決定兩岸關係走向

陸康美藥業5名獨董連帶億元賠償責任　宣判後上市公司現獨董辭職潮

「遠東被罰」看陸對台政策　唐永紅：明確要求「選邊站隊」

正妹網紅「直播喝農藥」 身亡　骨灰竟被殯儀館掉包：拿去配冥婚

陸團隊打破谷歌懸鈴木「量子霸權」神話　奪超算界戈登貝爾獎

北影正妹增重10公斤參軍　加入火箭軍華麗轉身「東風快遞員」

對立陶宛只降代辦不斷交　陸專家：5大目標解決問題非激化矛盾

青山王祭、台北燈節、西門PLAY樂購町一起告別2021！把握時間玩翻萬華

娃娃遭拿走、被路人問：可以拿錢嗎　魏嘉瑩街頭駐唱7年曝心酸

妹子羞喊「怕嚇到你」　外送員1句話凍結氣氛！網笑歪：憑實力單身

偷車開到信義鄉拋錨　誆警幫買汽油卻打不開油箱蓋露餡

全斗煥病逝...青瓦台發聲！「不哀悼、不送花環」　政壇態度冷淡

快訊／花蓮國安郵局「疑遭放爆裂物」！防爆小組緊急到場

立院三讀2400億海空戰力提升特別條例　民進黨：展現防衛決心

綠島流浪狗集體獵殺梅花鹿山羌　居民無奈：只能幫忙收屍

台東長者1+1相揪看電影　樹菊阿嬤現身配老花眼鏡

「滾回中國！」格鬥家贏了狂嗆對手　中國拳擊手1舉動讓他怒炸

大陸熱門新聞

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

鄰居遛狗不牽繩！短髮妹跳樓慘死

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

她直播喝農藥亡　骨灰被掉包配冥婚

當街追砍孕婦！他用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

北影正妹增重10公斤參軍 加入火箭軍華麗轉身「東風快遞員」

男慶祝生日　2天後左手臂被迫截肢

「台獨懲戒名單」波及遠東？ 國台辦回應

4地質員離奇遇難　哀牢山最高峰3166公尺...走0.5公里要2小時

「人人影視」創始人獲刑！　官微表態：不可能重啟了

人妻遭家暴3年也不離婚：老公太帥了，我離不開他

脊柱側彎近180°！女大生頂「駝峰」11年

癡情男狂追5年　正妹崩潰「當街下跪」

哀牢山失聯8天4地質隊員遇難！全為退役軍人裝備全

更多熱門

相關新聞

北影正妹增重10公斤參軍 加入火箭軍華麗轉身「東風快遞員」

北影正妹增重10公斤參軍 加入火箭軍華麗轉身「東風快遞員」

北京電影學院畢業的22歲少女商琳畢業後沒有選擇從事演藝事業，反而順利考上北京市公務員，原以為就此開啟「鐵飯碗」人生，沒想到才入職兩個月，她便選擇投身軍旅，只為了跳脫大眾對女性的刻板印象，走出外界認為的「舒適圈」。

對立陶宛只降代辦不斷交　陸專家：5大目標解決問題非激化矛盾

對立陶宛只降代辦不斷交　陸專家：5大目標解決問題非激化矛盾

拜習會後　美中「不穩定共存」

拜習會後　美中「不穩定共存」

美軍證實飛彈驅逐艦通過台灣海峽

美軍證實飛彈驅逐艦通過台灣海峽

「短期科研火箭發射場域」落腳屏東

「短期科研火箭發射場域」落腳屏東

關鍵字：

防空識別區ADIZ空域東海南海兩岸大陸軍武台灣軍武西南

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

丹麥先生x台灣太太疑爆婚變！YT影片全空

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

舊換新選蘋果最划算　研究：iPhone 13為有史以來最保值手機

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面