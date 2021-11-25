新竹醉男10分鐘連搶手機行、小吃店　「槍太假」被識破

▲男子掏出槍欲搶劫，結果被店員識破假槍，伸手奪回，兩人好一番拉扯。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣湖口地區17日下午發生一起持空氣槍搶劫強盜案件，羅姓男子得手5萬多餘元現金後倉皇逃逸，警方於同日晚間將其逮捕歸案，起獲剩餘贓款2萬餘元，全案將依強盜、恐嚇取財偵辦。

有多項前科的38歲羅姓男子於17日下午5時許，酒後佯裝客人前往一家手機行購買耳機，之後掏出空氣槍搶劫耳機，由於槍枝太假，被店員識破，兩人發生拉扯，羅男最後得逞，帶著價值2000元的耳機逃跑，之後他再前往附近一間小吃店，趁四下無人盜取店內現金5萬8000元後快閃，被店家發現後調閱監視器報案。

兩案相距約9分鐘，羅男得手後快速逃離現場。警方接獲店家報案，擴大調閱監視器，經比對後鎖定身分，並於晚間10時許前往逮捕，當時羅男甚至未換衣服，仍穿著行搶時的衣褲。

▲之後羅男再轉往一家小吃店，趁著四下無人偷走5餘萬的現金。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方於住處查獲剩餘贓款約2萬元與空氣槍一把，羅男辯稱消失的贓款已拿去還債，至於耳機已忘記丟在何處，全案將依強盜、恐嚇取財移送新竹地檢署偵辦。

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