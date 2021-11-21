媽媽被搶劫！9歲小妹衝上去「狂揍歹徒」把他打跑　神勇片曝光

WOW. A 9-year-old girl ran to her mom's defense this month when a man attempted a daytime robbery along Broadway Ave. @WestPalmPD will recognize the child today for her bravery.A man was later charged with robbery and battery causing great bodily harm. @WPTV @FOX29WFLX pic.twitter.com/hOqQfbqr07 — Ashleigh Walters (@AshleighWalters) November 18, 2021

記者吳美依／綜合報導

美國佛州9歲女童喬妮（Journee Nelson）與媽媽出門購物，未料才剛踏出超市、準備回家，竟遭到當街搶劫。她發現母親與男嫌扭打在地，立刻衝上前去，往歹徒臉部狂揍好幾拳，英勇行為全被監視器拍攝下來，也因此獲得警局表揚。

監視器畫面顯示，29歲歹徒迪米崔斯（Demetrius Jackson）站在超市門口的角落，緊盯正要上車的母女倆，接著突然奔向女童母親丹妮爾（Danielle Mobley），出手搶奪包包，未料卻遭小女孩連番攻擊。他一時反應不過來，挨了好幾拳後，將小妹妹推倒在地，趕緊抓著包包落荒而逃。

▲美國佛州9歲小妹狂揍搶匪，拯救媽媽。（圖／翻攝Twitter@AshleighWalters）

《紐約時報》指出，喬妮發現歹徒逃跑，立刻站起來追趕，跑過5個街區才放棄。儘管迪米崔斯搶走手機、口香糖、幾張信用卡、Coach皮夾以及40美元現金，但2天後就落網，且被起訴搶劫、毆打等罪名。

西棕櫚灘（West Palm Beach）警方18日表揚喬妮的英勇舉動，頒發獎牌、證書以及零售百貨Target的禮物卡。警察局長阿德利（Frank Adderley）肯定小女孩的勇氣，「我敢打賭，他一定很震驚。因為你可以從影片看出來，他完全沒有預料到。在本案的特殊情況下，她的行動遇上完美時機，而且我覺得她的出拳力道蠻重的。」

喬妮事後受訪時說，「我反擊了，因為我必須拯救我的媽媽。」儘管如此，阿德利仍呼籲，一般民眾遇見類似情況時，最好還是不要親自處理，「我不建議你們像這樣獨自對抗歹徒，但在一時衝動下，難免會反擊。」

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