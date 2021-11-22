刀架按摩妹脖強行連結　惡男詭辯「她不是想要的類型」下場曝

▲吳男疫情間前往南港區個人按摩工作室預約消費，過程竟持刀強制性交越南妹。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市王姓男子9月間趁疫情稍趨緩，前往南港區越籍女子經營的個人按摩工作室預約消費，並約定以2500元進行全套性交易。豈料王男竟持小刀架住她的脖子，強制性交得逞，更強行將桌上約5千元搶走，女子不斷哀求，他竟恫嚇「妳想死嗎？我是警察高官」等。士林地檢署偵結，認王男手段惡劣，依強盜強制性交罪起訴，求處徒刑15年。

29歲王姓男子今年9月4日趁疫情趨緩，撥打電話到越南籍喬喬（化名）經營的個人按摩工作室預約「人與人連結」，同日凌晨1時13分，騎著重型機車前往工作室。

喬喬開門後，向王男表示「進行拔罐及按摩要先洗澡」王男假意入浴室盥洗後，隨即拿出小刀架住喬喬脖子上，脅迫喬喬就範並脫去衣物，同時也脫去自己褲子及內褲，命喬喬轉身上床，隨即以身體壓制喬喬，強制性交得逞，逞慾後更強行欲取走放在桌上的現金5千元。

此時喬喬不斷哀求王男不要搶走，王男面露猙獰持小刀恫嚇「妳想死嗎？我是警察高官」、「妳沒繳稅，我可以叫人把妳送回越南」喬喬為求脫身，只好讓王男將錢拿走。

▲王男持小刀強制性交得逞，更將越南籍女子桌上5千元強行取走。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

警循線在王男位在汐止家中地下室拘提他，並經同意搜索，在他褲子口袋裡扣得現金6800元。被逮的他，不僅矢口否認犯行，更辯稱「我沖澡後，覺得喬喬不符合興趣就離開了」，偵查時又改稱「喬喬褪去衣物後，不是想要的類型」，但喬喬表示收錢就要服務，他只好答應口交及打手槍，但完事後喬喬竟向他說「服務很久應該要給小費」，當下他便敷衍喬喬就離開。

說詞一改再改的王男，在羈押審查庭時又供稱「喬喬身材太豐腴，我只能接受口交打手槍，我沒有用生殖器插入」，至於被警扣到的6800元是薪資及父親給的。

檢方勘驗承辦警報告證明喬喬打電話報案時情緒不穩並哭泣，驗傷證明、採到的精液DNA和王相符，認他涉犯強制性交和強盜，因犯罪時間緊密、地點同一，應依結合犯論罪，另審酌他手段惡劣，嚴重危害社會治安也導致告訴人身心受創，及犯後無悔意狡辯，量處15年有期徒刑。