價值9.7億珠寶被偷光！義大利盜竊集團「專挑名媛球星」3人吃牢飯

▲義大利竊盜集團遭判刑，由左至右分別為馬爾提斯、約萬諾維奇以及多納蒂。（圖／翻攝英國倫敦警察廳）



記者吳美依／編譯

英國倫敦西部2019年12月連續發生3起竊盜案，失竊珠寶及奢侈品價值2600萬英鎊（約新台幣9.7億元）。3名義大利籍嫌犯專挑球星、名媛下手，犯案後火速出境，數月後落網並且引渡至英國。他們15日出庭受審，3人一共被判處28年有期徒刑。

BBC報導，3名嫌犯2019年12月上旬犯案後，同月18日火速出境，他們出庭時承認犯案，24歲的約萬諾維奇（Jugoslav Jovanovic）因合謀盜竊遭判9年有期徒刑，另因洗錢被判額外服刑2年；44歲的馬爾提斯（Alessandro Maltese）以及45歲的多納蒂（Alessandro Donati）也因合謀盜竊，各被裁定坐牢8年9個月。

▲前英超切爾西球員蘭帕德（Frank Lampard）現任切爾西主教練。圖／達志影像／美聯社）

▲泰國富豪斯里瓦塔那布拉帕（Vichai Srivaddhanaprabha）故居被闖入洗劫一空。（圖／路透）

▲英國名媛埃克爾斯通（Tamara Ecclestone）也受害。（圖／達志影像／美聯社）

檢察官克雷（Timothy Cray）表示，受害者包括前英超俱樂部切爾西球員蘭帕德（Frank Lampard）、已逝的泰國富豪斯里瓦塔那布拉帕（Vichai Srivaddhanaprabha），以及英國名媛埃克爾斯通（Tamara Ecclestone），但大部分失竊珠寶及貴重手錶都沒有被找回。

克雷表示，竊賊把屋裡財產洗劫一空，「保險箱、保險櫃都撬開」；他們闖入已逝富豪斯里瓦塔那布拉帕家裡時，打開了一瓶價值500英鎊（約新台幣1.8萬元）的水晶香檳，在名媛拉特蘭家中犯案時，「從後院靠近住宅周邊，而房子太大了，以至於保全很難聽到噪音」，且警報器也因保全在場而沒有打開。

克雷指出，歹徒「仔細研究與偵查，而受害者因財富及公眾形象而被鎖定。」他透露，約萬諾維奇只是「副手」，另一名通緝犯伍科維奇（Daniel Vukovic）才是英國幫派「組織的主要推動者」。BBC一項調查指出，伍科維奇至少擁有19個不同身分，據信現居塞爾維亞。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google