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遊覽車駕駛國道上昏迷猝死　2新訓兵「急搶方向盤」救整車43人

記者陳凱力／新竹報導

本月21日一輛行駛於國道1號南向86.7公里的陸軍收假專車，駕駛在行車間突猝，坐於駕駛座旁的許姓國軍弟兄見義勇為，及時控制車輛，才讓全車43名乘客免於生命威脅，也阻止了一場國道浩劫。為感謝2名熱心弟兄，國道警方特別帶著謝禮前往206旅，向2名英勇國軍致上最高謝意。

▲遊覽車駕駛國道突然心梗　2新訓兵搶下方向盤救了整車人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲林姓遊覽車駕駛在國道上發生心肌梗塞，還好2名國軍弟兄成功控制場面，阻止一場國道浩劫。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

56歲的林姓駕駛，21日駕駛遊覽車行經國道時突然發生心肌梗塞，當時遊覽車上坐滿收假返部隊的國軍，坐在駕駛旁的許姓弟兄第一時間注意到遊覽車行跡不穩、越來越偏，注意到駕駛身體不適，第一時間伸出援手，協助控制方向盤，並呼喊求救。

另一名洪姓弟兄聞聲進入協助，最後由許姓弟兄成功掌握方向盤、洪姓弟兄協助駕駛鬆開油門，合力將車輛減速，停於中線車道上，同時按下危險警告燈警示後方來車，避免後方車輛追撞，肇生重大車禍，成功化解一場國道危機。

▲遊覽車駕駛國道突然心梗　2新訓兵搶下方向盤救了整車人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲國道2大隊楊梅分隊警方，24日特別帶著謝禮前往感謝。

據了解，這台遊覽車為新兵訓練的收假專巴，一共兩輛，發生狀況的為第二輛專巴，當時車上坐滿收假回部隊的訓練新兵。23歲的許、洪兩弟兄大學畢業不久，11月4日才入伍進行為期5周的新兵訓練，預計12月8號完成新訓分發部隊，兩人過去均無駕駛大巴經驗，全憑新訓時部隊上課內容及日常生活所學做臨場反應，初生之犢又冷靜沉著，成功化解一場國道災難。

國隊楊梅分隊表示，行進當時遊覽車駕駛發現前方車多擁擠，可能因職業的使命感，駕駛發現自己身體出狀況時，第一時間也進行減速措施，只可惜心肌梗塞讓他力不從心，萬分感謝206旅兩名弟兄在危難發生時的機警反應，否則一台未減速的遊覽車直接追撞前方擁塞車陣，後果真是不堪設想，幾乎可遇見一場「國道浩劫」，24日特別帶著謝禮前往感謝。

國軍206旅也表示，對於兩名新訓弟兄的表現於有榮焉，除了部隊會做表揚外，也會將兩人的英勇事蹟呈報上級，另行表揚，屆時榮譽提早假、榮譽狀、好人好事表揚，都不會少。

警方說，遊覽車林姓駕駛之後快速陷入昏迷，經送醫急救後最後仍宣告不治，但他在生命垂危、意識僅存之際，仍試圖煞車減速、將車輛停靠，雖心有餘而力不足，但同樣值得尊敬與感謝。

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