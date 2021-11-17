單一照片指認、測謊過程有詭　吳明峰被冤判5年定讞再審獲無罪

▲吳明峰遭冤20多年，再審獲判無罪。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

發生在22年前永和地區2名女性遭2名搶匪強盜案件，當時被警檢列為被告的吳明峰，最後被判刑5年定讞。但「台灣冤獄平反協會」認為本案頗有疑義，監察院也發函籲請法務部提出再審，高等法院7月間終於重啟再審程序。全案於17日宣判，高院再審改判吳明峰無罪，可上訴。

本案緣於1999年7月清晨，在永和地區有兩名少年共乘一台機車攔住兩名女性，持西瓜刀搶劫2女。警方後續鎖定附近有類似前科的吳明峰，並將他的照片交給被害人進行單一指認，兩名證人證稱就是吳明峰持刀強盜，檢察官依照《懲治盜匪條例》起訴吳明峰，一審板橋地方法院以證據不足為由，判決吳明峰無罪；但二審高等法院撤銷無罪判決，改認定吳明峰有罪，處5年有期徒刑，上訴第三審後，最高法院駁回上訴定讞。

而「台灣冤獄平反協會」認為本案頗有疑義，展開救援；另外監察院也進行調查，認為本案有諸多疑點。監察院發布新聞稿指出，認為本案當時有「警察誤導證人單一指認、測謊圖譜疑似手繪」等狀況。

監察院指出，當時永福派出所的曹姓員警於案發後僅提供一張吳明峰的照片，供被害人指認，有誤導證人單一指認的狀況；而其實案發後被害人所做的筆錄提到搶匪身高約170公分，但看過照片後的第二次筆錄，卻改說吳明峰就是搶匪，可見被害人確實受到警方單一指認的影響。另外監察院也提出吳明峰在被逮後，帶到調查局進行測謊鑑定的圖譜，認為其中「斷裂處似以徒手繪製藍線接續，並非均由測謊儀器產出平滑曲線」，因此監察院籲請法務部聲請再審。

法務部並未提出再審，最後在冤平協會的努力下，高等法院於今年7月間准許再審，撤銷吳明峰的二審有罪判決。而全案經由多次開庭調查後，高院17日再審宣判，駁回上訴，維持吳明峰一審無罪。本案可上訴。