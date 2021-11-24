「1895乙未保台紀念公園」啟用　警交通管制籲請民眾配合

▲桃園市平鎮藝術季活動25日登場，其中活動現場的「1895乙未保台紀念公園」也將啟用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮藝術季26日登場，今年將結合「1895乙未保台紀念公園」開幕，邀請各領域傑出表演藝術團體參與，將提供市民世界級藝術饗宴，由於預期將湧入大批遊客，平鎮警分局規劃相關交通管制勤務，籲請遊客與民眾多搭乘大眾運輸工具到場參觀，避免陷入車陣敗興而歸。

▲桃園市平鎮藝術季活動25日登場，「1895乙未保台紀念公園」將是最大賣點之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局分局長黃富村指出，今年平鎮藝術季已邁入第16年，主辦單位結合「1895乙未保台紀念公園」啟用，訂於26日開幕，特別規劃世界級音樂饗宴，期盼藉由藝術饗宴，將平鎮藝術季推廣給更多民眾參與，並提升在地藝文能量。

▲桃園市平鎮藝術季活動25日登場，平鎮警方將在活動周圍進行交通管制與疏導勤務，籲請民眾配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮藝術季活動現場位於平鎮區育達路上「乙未保台紀念公園」內，活動會場周邊道路將於25日晚間9時30分起至11月28日5時止進行封閉管制，民眾出入需利用週邊文化街、廣德街或復旦路等替代道路，平鎮警方也呼籲參加活動民眾多加利用大眾交通工具前往活動會場，以避免車潮壅塞。

此外，平鎮警方將在活動會場週邊建立安全行人走廊，包括育達路二段108巷至文化街與育達路路口，屆時將封閉管制車輛進入。民眾車輛可停放在乙未公園地下停車場，周邊設有活動會場指示牌外，警方將派遣員警進行交通疏導管制，會場附近也設立機動派出所，以協助維護秩序、通報與為民服務。

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